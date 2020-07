Na UTS v Nice jsou po změně pravidel jistí semifinalisté

Turnaj se zcela unikátními pravidly začínalo deset tenistů. Utkat se měl každý s každým a šest nejlepších se mělo kvalifikovat do vyřazovací fáze. Dva přímo do semifinále a další čtyři do čtvrtfinále. Taková pravidla jsou i nyní na webových stránkách turnaje.



V posledních dnech se však na twitterovém účtu akce začalo psát o 'Final Four' a včera organizátoři oznámili, že je rozhodnuto o kvartetu semifinalistů. Stefanose Tsitsipase, Richarda Gasqueta, Mattea Berrettiniho a Davida Goffina už nikdo v posledním devátém kole nemůže ze prvních čtyř pozic sesadit.



Příští sobotu se už jen rozhodne o konečném pořadí ve skupině a kdo s kým se tedy utká o postup do finále (první se čtvrtým, druhý se třetím).



Stefanos Tsitsipas si v neděli připsal sedmý bod z osmi zápasů, ale ještě ani jednou nevyhrál bez ztráty setu. Navíc druhý den po sobě musel otáčet vývoj ze stavu 0-2 na sety. Po Berrettinim se mu to povedlo i proti domácímu Corentinu Moutetovi.



Velmi dobrou formu v Nice má Richard Gasquet. Včera porazil 3-2 na sety (18-10 8-16 16-13 12-17 2-0) španělského veterána Feliciana Lópeze a připsal si šestý bod.



Ital Matteo Berrettini získal definitivní jistotu postupu do semifinále po výhře 4-0 na sety nad Australanem Alexejem Popyrinem. Belgičan David Goffin si pátý bod připsal ve večerním zápase s Benoitem Pairem.

• ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN •

Nice / Francie, tv. povrch

nedělní výsledky (05. 07. 2020) • 8. kolo • Benchetrit (Fr.) - Brown (Něm.) 3-1 (17-11 18-7 12-15 17-12) Tsitsipas (Řec.) - Moutet (Fr.) 3-2 (10-16 11-13 15-11 18-5 3-1) Berrettini (It.) - Popyrin (Austr.) 4-0 (14-12 17-9 19-10 14-11) Gasquet (Fr.) - López (Šp.) 3-2 (18-18 8-16 16-13 17-12 2-0) Goffin (Belg.) - Paire (Fr.) 3-1 (13-15 20-8 16-12 16-14) průběžné pořadí