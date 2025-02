Na váš turnaj už nikdy nepřijedu. Basilašvili reagoval na překvapivé rozhodnutí pořadatelů

Nikoloz Basilašvili (32) nedostal divokou kartu do hlavní soutěže ani kvalifikace probíhající pětistovky v katarském Dauhá a na sociálních sítích vyjádřil své zklamání. Šampion z roku 2021 a bývalý 16. muž světového pořadí slíbil, že na mezi hráči velmi oblíbený turnaj už nikdy nepřijede.

Basilašvili už dlouho nepatří mezi elitu, nicméně divokou kartu do hlavní soutěže by si možná zasloužil více než Abedallah Shelbayh, Hady Habíb i Aziz Dougaz. To samé se dá říct o majiteli tří grandslamových trofejí Stanovi Wawrinkovi, který je finalistou ročníku 2008 a musel do kvalifikace, v níž neuspěl.

Šampion z roku 2021 a finalista ročníku 2022 Basilašvili ovšem neobdržel volnou vstupenku ani do kvalifikace. Přednost dostali Daniel Mérida, Ergi Kirkin a Mubarak Shannan Zayid. Všichni tři jmenovaní skončili v prvním kole kvalifikačních bojů, a to po jasné porážce.

"Jsem docela zdrcený, že mi pořadatelé v Dauhá nedali divokou kartu, dokonce ani do kvalifikace, přestože jsem v roce 2021 získal titul a v sezoně 2022 hrál finále. Jsem zvyklý, že nedostávám nic snadnou cestou, ale tohle bolí. Byl jsem prvním náhradníkem pro kvalifikaci," napsal gruzínský tenista v příspěvku na sociálních sítích.

No more Doha for Nikoloz Basilashvili ever. pic.twitter.com/cUNvuAwdXR — LaWanda (@lawanda50) February 15, 2025

"Chápu, že peníze a sponzoři hrají roli, ale přednost by měl mít selský rozum. Turnaj v Dauhá mi přinesl neuvěřitelné zážitky a vzpomínky, na které nikdy nezapomenu. Slibuju, že se na tenhle turnaj ve své profesionální kariéře už nikdy nevrátím," píše v dalších odstavcích.

Na životní 16. příčku v žebříčku ATP se vyšplhal v květnu 2019 a na nejvyšším okruhu posbíral dohromady pět titulů. V poslední době se však trápil zdravotně, řešil problémy mimo kurty a v TOP 100 pořadí naposledy figuroval před dvěma lety. V tuto chvíli mu patří 148. pozice.