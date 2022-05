Nadal a Federer v jednom? Alcaraz hodlá dokráčet na tenisový Olymp jako legendy, s nimiž ho srovnávají

Po turnaji v Madridu už se těžko najde někdo, kdo by pochyboval, že z Carlose Alcaraze vyrůstá tenisová hvězda. Mladičký Španěl ve své domovině vyprovodil velikány Rafaela Nadala (35) i Novaka Djokoviče (34) a ve finále smetl světovou trojku Alexandra Zvereva (26). Po dubnovém triumfu v Miami získal druhý titul z turnajů kategorie Masters 1000 a poskočil na šesté místo žebříčku ATP. A to je jen na začátku cesty, již si vytyčil.

Jako mnozí jeho vrstevníci snící o velkolepé tenisové kariéře si před sebe klade ty nejvyšší cíle, když říká: "Chci být světovou jedničkou, vyhrávat grandslamy i olympijské medaile." Jenže zatímco v případě většiny nadějných mladíků zůstane jen u slov, Alcaraz má podle expertů reálnou šanci, že jich dosáhne. Ostatně mnohé milníky už překonal, přestože minulý týden oslavil teprve 19. narozeniny.

Když koncem dubna vyletěl na deváté místo žebříčku, bylo mu přesně 18 let, 11 měsíců a 20 dnů. Stal se devátým nejmladším hráčem, kterému se to od vzniku žebříčku ATP v roce 1973 podařilo. Shodou okolností to dokázal v takřka stejném věku jako v roce 2005 jeho idol a krajan Nadal. Aby té symboliky nebylo málo, oba do Top 10 pronikli 25. dubna. "Že se mi povedlo dostat se do Top 10 ve stejném věku jako mému vzoru Rafovi, je působivé," uvedl k tomu Alcaraz.

Fanoušek fotbalového Realu Madrid a milovník šachů a golfu už okusil i grandslamové čtvrtfinále. Na loňském US Open postoupil mezi nejlepších osm v 18 letech a čtyřech měsících, což z něj učinilo druhého nejmladšího účastníka této fáze turnaje po Andrem Agassim v roce 1988. A na tomtéž grandslamu vyprovodil ve třetím kole tehdy třetího hráče světa Stefanose Tsitsipase (23) a stal se historicky nejmladším hráčem, který na US Open vyřadil člena elitní světové trojky od zavedení žebříčku ATP.

Great things to come from this talent in the future. Good luck in the final tomorrow @alcarazcarlos03



Muchas gracias Madrid! ❤️ @MutuaMadridOpen #MMOPEN pic.twitter.com/YHGKpVTezO — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 7, 2022

Kromě toho, že v útlém věku vyhrál už pět turnajů na okruhu ATP, se může pyšnit i dalšími úspěchy. Třeba tím, že nikdo před ním nedosáhl 50 vítězství na turnajové úrovni s tak malým počtem odehraných zápasů. Pravákovi z El Palmaru, města v regionu Murcia, stačilo k dosažení této hranice 70 utkání – Djokovič jich potřeboval 79, Nadal 81 a Roger Federer (40) 97. O tři zápasy víc než Alcarazovi trvalo pokoření mety pěti desítek výher Juanu Carlosovi Ferrerovi (42), který je už pátým rokem Alcarazovým trenérem.

Spolupráce s někdejším úspěšným tenistou, který v roce 2003 strávil osm týdnů na vrcholu žebříčku ATP, se jeví jako zásadní. Ferrero zvládá svého svěřence připravovat nejen fyzicky a takticky, ale umí mu i správně "nastavit" hlavu. "Dokáže mi říct, jak je těžké a kolik obětí stojí dostat se na první místo. Myslím, že jsem na správné cestě. Když na ní zůstanu a budu dál dělat vše tak, jak mám, bude šance, že se mi to podaří a půjdu dál nahoru," pochvaloval si nedávno Alcaraz a dodal: "Nemám žádné limity. Chci si to na hřišti dál užívat, stropu se zatím dotknout nehodlám."

Jestliže byste v jeho slovech cítili povýšenost či snad dokonce nafoukanost, jste na omylu. Alcaraze totiž provází pověst skromného a pokorného kluka, který kromě mimořádného talentu prokazuje i chuť tvrdě na sobě pracovat. "Vyletěl hodně rychle a proto na něj obzvláště teď na French Open bude upřena větší pozornost, než na jakou je zvyklý. Pracujeme na tom, abychom jeho mysl připravili na všechen ten humbuk a cirkus, který se kolem něj strhne," prozradil Ferrero.

"Hovoříme spolu o tom, v jakém vnitřním nastavení má chodit na kurt, jak se má chovat v krizových situacích. Chápe to, je přirozeně vyspělý. Musí se ještě naučit, jak to chodí, když vyhraje, ale i když prohraje. Že porážka není žádné drama, že se musí snažit zůstat takový, jaký je. Normální," popsal trenér, jehož žák opakovaně ujišťuje, že pýcha jej nepohltí. "Vždycky jsem byl normální kluk. Slávy se nebojím, jako člověk se nehodlám měnit."

Sin palabras para otro día inolvidable en el #MutuaMadridOpen

Madrid una vez más GRACIAS por el apoyo, GRACIAS por la energía y GRACIAS por estar siempre ahí, os espero a todos en la final!!❤️ pic.twitter.com/XMyX3pqJGo — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) May 8, 2022

Co se samotného tenisu týče, mezi hlavní přednosti Carlose Alcaraze patří tvrdý servis, velmi solidní bekhend a silný a zároveň přesný forhend. Dokáže měnit tempo zápasu, na svůj věk je takticky překvapivě vyspělý a má schopnost vyprodukovat v podstatě jakýkoli úder si umane. "Jeho forhend bezpochyby patří již nyní k nejlepším na okruhu. A nezapomeňme na jeho volej. Sice ho pořád může zlepšovat, ale je natolik dobrý, že mu bez problémů umožňuje chodit na síť," všiml si strýc a bývalý kouč Rafaela Nadala Toni Nadal. Ten se nezdráhá označit Alcaraze za příštího Rafu.

Podobné přirovnání slýchá mladičký Španěl z mnoha stran. A nebrání se mu. "Dřív jsem se tomu trochu bránil, ale postupně to začínám brát přirozeně. Když vás srovnávají s Rafou, znamená to, že děláte věci dobře. Vždyť je to jeden z nejlepších tenistů v historii a být s ním srovnáván je čest," vzkázal. Ani samotný Nadal nešetří na jeho adresu komplimenty. "Je mladý, má vášeň a energii. Má všechny předpoklady k tomu, aby vyhrál mnoho grandslamů a stal se světovou jedničkou. Já jako Španěl jsem rád za to, že někdo jako on zůstane na okruhu dlouho a dosáhne spousty věcí," prohlásil vítěz 21 grandslamů.

Ti dva se na okruhu potkali zatím třikrát, naposledy o uplynulém víkendu v Madridu. Výsledek znáte, Alcaraz nad Nadalem poprvé zvítězil (6-2 1-6 6-3). A některé jeho údery, například geniální prohoz při mečbolu, braly dech. Den poté si v tříapůlhodinové bitvě poradil s dalším členem velké trojky Djokovičem 6-7(5) 7-5 7-6(5) a stal se vůbec prvním hráčem, který oba tenisové titány dokázal porazit na jednom antukovém turnaji. "Že někdo v jeho věku hraje tak vyzrále a odvážně, je působivé. Zasloužil si vyhrát," vysekl mu Djokovič poklonu. Ve finále pak Alcaraz nedal šanci Zverevovi (6-3 6-1), připsal si 10. výhru v řadě a madridský turnaj ovládl jako nejmladší v historii.

Enhorabuena a Carlos @carlitosalcarazz por el título en #Barcelona!

También a Pablo @pablo_carreno_ por la final.

Una semana espectacular para ambos y para el tenis español que una vez más tiene un ganador.



@manuelqueimadelos @qualitysportimages pic.twitter.com/xjmSjo78bT — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 24, 2022

Zároveň se stal nejmladším tenistou od roku 1990, který na jednom turnaji zdolal tři členy elitní pětky žebříčku ATP, a vůbec prvním teenagerem, jemuž se to podařilo. "Je skvělý pocit porazit všechny tyhle hráče. Vyhrát nad dvěma z nejlepších tenistů historie a pak nad Zverevem, světovou trojkou… Řekl bych, že to byl nejlepší týden mého života. Je mi devatenáct, což je asi klíč k tomu, že zvládám hrát dlouhé a náročné zápasy za sebou. Fyzicky se cítím skvěle," vyprávěl po finále v rozhovoru na kurtu.

"Dodalo mi to hodně sebevědomí a pro zbytek sezony vím, že můžu porážet i nejlepší hráče na světě," doplnil Alcaraz, který se v pondělním vydání žebříčku ATP posunul z devátého místa na šesté. "V tuhle chvíli je Carlos nejlepším hráčem světa," nechal se slyšet poražený madridský finalista Zverev.

Jak už bylo řečeno, řada expertů i fanoušků vidí v nastupující hvězdě mladší verzi Nadala. Ferrerovi však jeho svěřenec připomíná jiného velikána. "Hraje spíš jako Federer. Je těžké k Rogerovi kohokoli přirovnat, ale kdybych měl najít podobnost, Carlos hraje podobně agresivně a i on má hodně zbraní. Je variabilní, v tom je Roger nejlepší. Carlos může podobně jako on hrát na jakémkoliv povrchu a střídat styly," zamyslel se trenér.

Vzhledem k Alcarazově fantastické formě bude zajímavé sledovat, jak si povede na Roland Garros. A protože antuka patří k jeho oblíbeným povrchům a Ferrero, který v roce 2003 French Open vyhrál, jej na turnaj bezpochyby dobře připraví, dají se očekávat velké věci.