Nadal dva dny před vstupem do AO: Na odhlášení nemyslím, ale záda mám pořád ztuhlá

Dvacetinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal dva dny před svým vstupem do Australian Open stále bojuje s bolavými zády, kvůli nimž tento týden nepomohl španělským tenistům v ATP Cupu. O tom, že by se z úvodního grandslamu sezony odhlásil, ale druhý hráč světového žebříčku neuvažuje.

"Můj stav není samozřejmě nic moc, protože jinak bych hrál na ATP Cupu," řekl novinářům Nadal a dodal, že se zády trpí posledních 15 dnů. "Dělám všechno, co je v mých silách, abych byl připraven. To je všechno, co se k tomu dá říct. Doufám, že se to bude zlepšovat," dodal Nadal.

Čtyřiatřicetiletého Nadala trápí záda v průběhu celé kariéry a neuvažoval o tom, že by kvůli tomu na prvním grandslamu sezony nestartoval. "Na to, že bych nehrál, jsem nemyslel. Druhá věc ale je, v jakém stavu na začátku turnaje budu," řekl slavný Mallorčan.

"Není to nic vážného, ale záda jsou stále ztuhlá, takže je těžké hrát s volností pohybu. Doufejme, že se to zlepší. Mám tu svého fyzioterapeuta, doktory, všichni mi maximálně pomáhají," řekl Nadal, jenž se zranil během karantény v Adelaide.

Bolavá záda ohrožují Nadalův útok na 21. grandslamový titul, jímž by se v historických tabulkách odpoutal od absentujícího Rogera Federera. Do turnaje vítěz z Melbourne z roku 2009 vstoupí v úterý, jeho prvním soupeřem bude Srb Laslo Djere. "Někdy se věci změní rychle. Zůstávám pozitivní a doufám, že to bude dobré," řekl Nadal.