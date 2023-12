Nadal je po roce zpět, v Brisbane se vrátil porážkou ve čtyřhře. Poslední sezona? Asi

ATP BRISBANE - Rafael Nadal odehrál první soutěžní zápas od loňského Australian Open. Na podniku ATP 250 v australském Brisbane se nejprve představil ve čtyřhře s krajanem a kamarádem Marcem Lópezem, sám přišel dvakrát o podání a Španělé v prvním kole podlehli 4:6, 4:6 domácímu páru Max Purcell a Jordan Thompson.

Purcell/Thompson – López/Nadal 6:4, 6:4

Rafael Nadal má za sebou svou nejdelší odmlku od tenisových zápasů. Od posledního vystoupení na loňském Australian Open uteklo takřka 12 měsíců. Tehdy v Melbourne si poranil kyčel a v červnu musel na operaci.

Ráno se budil s nesnesitelnými bolestmi a uvažoval o konci kariéry. Přesto v sobě i v 37 letech znovu našel odhodlání vrátit se k soutěžnímu tenisu, byť bez očekávání velkých úspěchů. Návrat vítěze 22 grandslamů sledují fanoušci v australském Brisbane, kam se zkušený Španěl přihlásil do obou soutěží.

Nejprve se představil ve čtyřhře po boku Marca Lópeze, s nímž před sedmi lety vyhrál olympijský turnaj v Riu de Janeiro. Vítězný comeback si ale nepřipsal. Španělé nestačili na domácí tandem Max Purcell a Jordan Thompson, když na returnu uhráli pouhých devět míčků.

The Aussies prevail



In Nadal's first match since January 2023, Purcell & Thompson defeat Rafa & Marc Lopez 6-4 6-4!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/lZmUF0pBE6 — Tennis TV (@TennisTV) December 31, 2023

Nadal byl na kurtu jediným hráčem, který si nedokázal udržet své podání. V každém setu se mu to stalo jednou - v úvodní sadě za stavu 2:2 a ve druhé za stavu 3:3.

Druhé vystoupení by měl Nadal absolvovat v úterý 2. ledna. Do soutěže singlistů vstoupí soubojem grandslamových šampionů s Dominicem Thiemem (h2h 9:6), kterého v letech 2018 a 2019 porazil ve finále French Open, ale prohrál s ním poslední dva vzájemné zápasy před třemi lety. Rakouský tenista v Austrálii prošel dvoukolovou kvalifikací, v níž utekl ze tří mečbolů.

Poslední sezona? Asi

Na tiskové konferenci před vstupem do turnaje Nadal zdůraznil, že rok 2024 nemusí být jeho poslední sezonou. Ale je to vysoce pravděpodobné.

"Nevím, jestli je tohle moje poslední sezona. Nedokážu předpovídat budoucnost. To je důvod, proč jsem již dříve řekl, že to je asi (moje poslední sezona). Není to snadné, ale uvnitř sebe cítím, že existuje vysoké procento mé poslední sezony," nechává si Nadal pootevřená dvířka i pro příští sezonu.

"Je vysoce pravděpodobné, že v Austrálii hraju naposledy. Ale pokud tu budu i příští rok, tak mi pak neříkejte, že jsem řekl, že je to moje poslední sezona. Protože jsem to neřekl," zdůraznil rodák z Mallorky.

"O konci kariéry jsem samozřejmě uvažoval. Ale v určitém okamžiku jsem se rozhodl a byl jsem odhodlaný pokračovat," vrátil se k těžkým okamžikům v průběhu roku 2023. Milovat tenis, jako třeba prý Naomi Ósakaová, ale během pauzy nepřestal.

"Ona asi byla unavená, nebo ztratila motivaci. To se mě nestalo. Byl jsem mimo, protože mé tělo nebylo schopné pokračovat," ujistil Nadal, který od sebe neočekává velké úspěchy.

"Soutěžní tenis je jiný než trénování. Ale pokud jde o tréninky proti některým hráčům, tak jsem celkem spokojený, protože jsem dokázal být konkurenceschopný. Ale rozhodně už nemám taková očekávání, jako v minulosti. Rok jsem nehrál, byl jsem na operaci. Je to pro mě hodně nepředvídatelné, co bude," dodal.

