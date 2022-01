Nadal je rád, že vůbec hraje. Zpátky ho táhla touha a vášeň

"V nic nedoufám, prostě pokračuju. Je mi upřímně jedno, co se může stát v budoucnu," řekl pětatřicetiletý Nadal v Melbourne.

Neupíná se na souboj se Srbem Djokovičem a Švýcarem Federerem o nejvyšší počet grandslamových vavřínů. "Nebudu frustrovaný, když Novak nebo Roger ukončí kariéru s více grandslamy než já, to ne. Užijme si tohle," pronesl.

V lepší pozici je ale aktuálně právě Španěl, kterého dělí dva vyhrané zápasy od titulu na Australian Open. Djokovič musel po ostře sledované kauze a odebrání víz z Austrálie den před startem turnaje odletět a Federer se stále zotavuje z operace kolena.

Nadalovi zatím nadmíru vychází návrat na kurty po loňském zranění chodidla, kvůli kterému nehrál od srpna. "Bylo to hodně nepříjemné psychicky. Dlouho jsem nevěděl, co s tím. Někdy jsem trénoval dvacet minut, jindy tři čtvrtě hodiny a každý den to bylo jiné," vzpomínal. "Ale udržel jsem v sobě touhu a vášeň, a proto jsem pořád tady. Jsem rád, že hraju."

Před Australian Open ovládl turnaj v Melbourne a nyní ve čtvrtfinále porazil v pěti setech Denise Shapovalova. "Byl to trochu zázrak," přiznal vítěz turnaje z roku 2009, kterého v duelu s dvaadvacetiletým Kanaďanem trápily žaludeční problémy. "Na začátku pátého setu jsem měl víc štěstí. Byl to neskutečně náročný zápas, ale jdu dál a to je skvělé, ne?"

Před semifinále má Nadal od letošní změny skladby zápasů nově dva dny volna, což přivítal. "Už mi není jednadvacet, takže jsem moc rád, že si odpočinu," usmál se španělský tenista.