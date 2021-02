Nadal kvůli bolavým zádům nebude obhajovat titul v Acapulku

Rafael Nadal nebude kvůli bolavým zádům hrát ani na březnovém turnaji v Acapulcu, kde měl obhajovat titul. Dvacetinásobný grandslamový vítěz to mexickým pořadatelům oznámil krátce poté, co se odhlásil z nadcházejícího turnaje v Rotterdamu.

"Při mém současném zdravotním stavu není možné, abych podnikl tak dlouhou cestu," napsal Nadal v pátek na twitteru.



"Miluji Acapulco, hrál jsem tam v předchozích čtyřech letech, ale letos to nepůjde. Snad zase za rok," dodal druhý hráč světového žebříčku, který v Acapulku triumfoval loni na tvrdém povrchu a v letech 2005 a 2013 ještě na antuce.



34letý Španěl kvůli zádům už letos vynechal ATP Cup, na následném Australian Open navzdory problémům postoupil do čtvrtfinále, v němž po pětisetové bitvě vypadl s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Přišel tím o možnost získat rekordní 21. grandslamový titul a odpoutat se od absentujícího Švýcara Rogera Federera.



V Acapulku se bude hrát v týdnu od 15. března a z Top 10 by se měli představit Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev a Diego Schwartzman.