Nadal letos stihl jen pět turnajů. Přesto váhá, zda předčasně neukončí sezonu

Nadal do letošní sezony naskočil hned na samotném začátku v ATP Cupu, poté se dostal do čtvrtfinále Australian Open a suverénně vyhrál menší podnik v Acapulku. Na kurty se vrátil po více než půlroční pauze v Římě, jelikož americké betony včetně obhajoby na US Open se rozhodl vynechat.

Zatímco v Římě roli největšího favorita nepotvrdil a vypadl ve čtvrtfinále, na French Open si bez ztráty setu dokráčel pro svou 13. pařížskou trofej a ziskem 20. grandslamového titulu vyrovnal rekordmana Rogera Federera.

Nyní rodák z Manacoru zvažuje, zda se letos ještě na kurty vrátit, nebo letošní sezonu předčasně ukončit. Již v lednu v Austrálii se má totiž rozjet další sezona a hráči nejspíše budou muset po příletu na australský kontinent do 14denní karantény.

"Zatím jsem se o zbytku letošní sezony nerozhodl, nemám jasný plán. Nemůžu teď říct, jestli letos ještě budu hrát," uvedl Nadal, jenž se kvalifikoval na Turnaj mistrů v Londýně, který má začít 15. listopadu.

"Ohledně Turnaje mistrů a dalších turnajů se musím poradit se svou rodinou a týmem. Budu to řešit v příštích dnech. Musím to ale udělat v klidu a pečlivě situaci zvážit, teď si stále užívám triumf na French Open. V Austrálii budeme muset do 14denní karantény, musíme teď všichni dělat správná rozhodnutí, není to jednoduché."