Nadal má na kontě další rekord. Španěl strávil nejvíce týdnů v řadě v Top 10 a překonal Connorse

Nadal se do Top 10 žebříčku ATP poprvé podíval 25. dubna 2005, po prvním z 11 triumfů na domácí antukové akci v Barceloně. V 81% ze 790 týdnů (nezahrnuje koronavirovou pauzu) byl světovou jedničkou (209 týdnů) nebo dvojkou (351 týdnů) a v 93% byl členem Top 5. Od té doby z elitní desítky nikdy nevypadl, přestože je jeho kariéra protkána mnoha zdravotními pauzami.

Se 790 týdny je 34letý Španěl novým rekordmanem, o týden překonal Američana Jimmyho Connorse (23. srpna 1973 - 25. září 1988). Na třetím místě je se 734 týdny Roger Federer. Aktuální světová jednička Novak Djokovič v Top 10 nepřetržitě strávil 555 týdnů, o tuto sérii přišel v říjnu 2017 během zdravotní pauzy, v historických tabulkách je až šestý.

Incredible.



@RafaelNadal is celebrating another achievement this week having broken Jimmy Connors’ record for the most consecutive weeks in the Top 10 of the @FedEx ATP Rankings.