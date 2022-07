Nadal má trhlinu v břišním svalu, semifinále s Kyrgiosem ale hrát bude

Nadal začal mít problémy s břišním svalem v průběhu prvního setu čtvrtfinálového utkání s Taylorem Fritzem, a i když od svých blízkých slyšel rady, aby zápas skrečoval, nakonec odehrál pětisetovou vítěznou bitvu.

"Tělo je v pořádku, ale něco není dobře s břišními svaly. Od stavu 3-1 v prvním setu jsem měl bolesti při každém podání. Myslel jsem, že nebudu schopný dohrát zápas a je pravda, že otec i sestra mi říkali, abych raději odstoupil. Ale energie z publika mi pomohla, takže za to děkuji. Není snadné vzdávat na wimbledonských kurtech,“ vysvětlil Rafael Nadal na pozápasové tiskovce.

Ve čtvrtek ale už putoval na vyšetření, a i když od lékařů dostal informaci o tom, že ve svalu je trhlina velká 7 milimetrů, chce v pátek proti Nicku Kyrgiosovi hrát.

Není to poprvé, co Nadal nastupuje na kurty se sebezapřením. S dvoucentimetrovou trhlinou v břišních svalech odehrál semifinále US Open v roce 2009 proti Juanovi Martínovi del Potrovi, na argentinského rivala ale nestačil, uhrál jen šest gamů a podlehl hladce ve třech setech.

Nadal letos stále usiluje o kalendářní Grand Slam, triumfoval na Australian Open i Roland Garros. Čtyři grandslamy během jediného roku vyhrál naposledy v roce 1969 Rod Laver.