Nadal musí vynechat milované Roland Garros i Wimbledon a US Open. Příští sezona bude nejspíše poslední

Rafael Nadal (36) potvrdil, že nebude startovat na letošním Roland Garros. Pauzu si protáhne ještě o několik měsíců a chybět bude i ve Wimbledonu a na US Open, vrátit by se mohl na finálovém turnaji Davis Cupu. Navíc oznámil, že nadcházející sezona bude nejspíše jeho poslední. Na pařížské antuce, kde je se 14 triumfy suverénně nejlepším hráčem v historii, nebude startovat poprvé od debutu v roce 2005. Navíc ho čeká po více než 20 letech vypadnutí z TOP 100.

Šestatřicetiletý Španěl, který během kariéry získal rekordních 22 grandslamových titulů, má na Roland Garros z 18 startů impozantní bilanci 112 výher a jen tří porážek. Vloni získal na své oblíbené pařížské antuce trofej navzdory chronickým problémům s chodidlem.

Letos Nadala zdravotní problémy vyřadily hned v úvodu sezony. Na lednovém Australian Open si už ve druhém kole poranil levou kyčel a byť měla léčba trvat šest až osm týdnů, je mimo hru už čtyři měsíce.

A pauza bude trvat ještě mnohem déle. Už minulý týden se na sociálních sítích objevilo video, jak během tréninku stojí zklamaně opřený o zábradlí a po chvíli obklopený svým početným týmem předčasně odešel z kurtu. Tento týden sice znovu trénoval, ale dnes potvrdil informace ze španělských médií a oznámil, že bude poprvé od debutu v roce 2005 chybět na Roland Garros.

"Do poslední chvíle jsem dřel. Ale je to nemožné, poprvé po mnoha letech. Momentálně nejsem schopný Roland Garros hrát. Vzhledem k tomu, co pro mne ten turnaj znamená, si dovedete představit, jak těžké to je," uvedl.

Na tiskové konferenci promluvil i o dalších plánech. Vynechat bude muset také zbývající dva grandslamy, Wimbledon a US Open. Vrátit by se mohl na finálovém turnaji Davis Cupu, skupinová fáze je na programu v polovině září, vyřazovací boje se odehrají na konci listopadu. Pokud mu to zdraví dovolí, nejspíše v nadcházející sezoně odehraje své nejoblíbenější turnaje a pak ukončí kariéru.

"Nemám v úmyslu hrát tenis ještě pár dalších měsíců. Člověk nikdy neví, jak se věci vyvinou. Příští rok ale bude pravděpodobně můj poslední a chci si ho užít," prohlásil a dodal, že proto si nyní chce dopřát čas a zcela se uzdravit.

Roland Garros začne 28. května. Nadal ztratí 2 000 bodů za loňské vítězství a vypadne z TOP 100 žebříčku, ve které figuroval nepřetržitě od 21. dubna 2003.