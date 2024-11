Nadal: Nechal jsem na kurtu vše, ale už nejsem v takové formě. Kruh se uzavřel

Rafael Nadal (38) se smířil s tím, že dnes odehrál poslední soutěžní zápas ve dvouhře. Majitel 22 grandslamových titulů nestačil ve čtvrtfinále Davisova poháru na Nizozemce Botice Van de Zandschulpa (29) a na tiskové konferenci řekl, že i kdyby jeho spoluhráči nepříznivý vývoj zvrátili a postoupili, do singla by se už na místě kapitána Davida Ferrera nenominoval.

"Cítím, že to byl můj poslední singlový zápas v profesionální kariéře. Kdybychom postoupili, bylo by pravděpodobně nejjednodušší a správné udělat změnu. Tím myslím, že kdybych bych kapitánem, změnil bych to a nenasadil bych se. Je to ale jen můj pocit," řekl osmatřicetiletý španělský tenista po prohře 4:6 a 4:6.

Nadal v týmové soutěži prohrál dvouhru po 29 duelech. "Pokud by to byl můj poslední zápas, bylo by to v některých ohledech i dobré. V Davis Cupu jsem prohrál svůj první zápas a teď i závěrečný. Takže se kruh uzavřel," podotkl Nadal, jenž Davisův pohár vybojoval čtyřikrát.

Rafa Nadal loses possibly the last singles match of his career to van de Zandschulp at Davis Cup



But as always, he gave it his everything



If this indeed ends up being his final singles match, it’ll be remembered like all the others he’s played



For his legendary fighting spirit… pic.twitter.com/xX6u0CH1aA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 19, 2024

Španělům udržel naději na postup Carlos Alcaraz po vítězství nad Tallonem Griekspoorem 7:6, 6:3. O postupujícím rozhodne čtyřhra.

"Nebudu říkat, že se omlouvám, protože tohle je sport a někdy to tak je. Snažil jsem se, co jsem mohl a nechal na kurtu vše jako vždy. Můžete pouze kontrolovat své nastavení a energii. Nic mi není, nemám žádné zranění ani výmluvy. (Kapitán) se mě rozhodl nasadit a já jsem vděčný za příležitost, kterou mi dal," uvedl Nadal.

Rozlučka rodáka z Mallorky je v Málaze hlavním tématem. V ulicích či stanicích metra jsou plakáty a vzkazy s nápisem Gracias Rafa (Děkujeme Rafo), stejný vzkaz na sobě nese i velká tribuna atletického stadionu naproti hlavní hale Josého Maríi Martína Carpeny. Na dnešní zápas proti Nizozemsku bylo vyprodáno.

"Věděl jsem, že to může být můj poslední profesionální zápas, takže bylo těžké emoce zvládnout. Nedokázal jsem číst dostatečně rychle hru, abych ji měl pod kontrolou. O všem rozhodují malé detaily a já už nejsem ve stejné formě, jako hráči, kteří se pohybují na okruhu. Dnešek ale nebude dnem, abych se kritizoval," doplnil Nadal.

Bývalá světová jednička a vítěz 92 turnajů na okruhu ATP, který se v posledních letech potýkal se zdravotními problémy, odehrál první soutěžní zápas od červencových olympijských her. "Šel jsem na kurt, snažil se hrát co nejlépe, užít si to, hrát se správnou energií a přístupem. Prostě to ale nezabralo. Budu teď tvrdě pracovat pro případ, kdyby mě tým znovu potřeboval," doplnil Nadal.

Loučícího se Nadala podpořil také Van de Zandschulp. "Byl to těžký zápas. Rafa je tady ve Španělsku asi nejslavnějším sportovcem, takže atmosféra byla šílená. Když jsem vyrůstal, byl to můj idol," uvedl o devět let mladší Nizozemec.