Nadal odkládá březnový návrat a po 18 letech vypadne z Top 10. Připravuje se na antukové jaro

Rafael Nadal má za sebou nejhorší vstup do sezony. Poprvé v kariéře prohrál první dva zápasy a při obhajobě titulu na Australian Open skončil už ve druhém kole a navíc si poranil levou kyčel.



Magnetická rezonance ukázala poranění druhého stupně v kyčelním svalu s očekávanou dobou léčby šest až osm týdnů. Nejbližší návrat na kurty si naplánoval na březen, dnes ale oznámil, že se turnajů Masters 1000 v Indian Wells a Miami nezúčastní.



"Podle pokynů lékařů jsem začal s rehabilitacemi, posilovnou a fyzioterapií. Připravuju se na návrat v nejlepších podmínkách," napsal Nadal na sociální sítě k videím z posilovny.



"Jsem smutný, že nebudu moct hrát v Indian Wells ani v Miami. Jsem velmi smutný, že tam nebudu. Budou mi chybět američtí fanoušci, ale doufám, že se letos ještě uvidíme během letní tour," dodal rodák z Mallorky.

