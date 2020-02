Nadal odvrátil Soon Woo Kwonovi všech osm brejkbolů. Čeká ho Dimitrov

ATP ACAPULCO - Rafael Nadal v Acapulku neprohrál set ani ve svém třetím vystoupení. Proti Korejci Soon Woo Kwonovi navíc poprvé uspěl bez ztráty podání, a to i přesto, že musel odvracet celkem osm brejkbolů. V semifinále Španěla čeká souboj bývalých šampionů s Bulharem Dimitrovem.

Rafael Nadal hraje v Acapulku poprvé od Australian Open, na kterém před měsícem vypadl ve čtvrtfinále s Dominicem Thiemem. A zatím v Mexiku potvrzuje roli favorita, když ve třech zápasech neztratil ani.



Ale zatímco s krajanem Andújarem a Srbem Kecmanovičem přišel pokaždé dvakrát o servis, ve čtvrtfinále v prvním vzájemném duelu se Soon Woo Kwonem zvítězil 6-2 6-1 bez ztráty podání, byť musel odvracet osm brejkbolů. V zápase trefil 25 winnerů a udělal jen 11 nevynucených chyb.



"Zápas byl těžší, než by se podle výsledku mohlo zdát. Byl to dobrý zápas proti těžkému soupeři. Myslím, že má před sebou velmi dobrou kariéru," předpovídá Nadal budoucnost dvaadvacetiletému Korejci, který hrál v únoru čtvrté čtvrtfinále v řadě. První semifinále ale nikde nevybojoval.



Nadal v Acapulku útočí na třetí triumf. Poprvé zvítězil už v roce 2005, kdy se hrálo ještě na antuce, druhou trofej přidal v sezoně 2013. Celkově může získat 85. titul.







Ve čtvrtfinále se třiatřicetiletý Španěl utká s šampionem z roku 2014 Grigorem Dimitrovem, s nímž vede ve vzájemné bilanci vysoko 12-1.



Osmadvacetiletý Bulhar Dimitrov ve čtvrtfinále přehrál dvakrát 6-4 Švýcara Stana Wawrinku, s nímž si poradil poprvé od srpna 2016 a následné sérii pěti porážek, a poprvé v sezoně vyhrál tři zápasy po sobě. Přitom už ve druhém kole musel odvracet mečboly proti Mannarinovi.



"Posledních pět zápasů jsem s ním prohrál, ale ty porážky mě insiporvaly. Už jsme toho spolu odehráli opravdu hodně, často spolu trénujeme. Naše zápasy jsou hlavně bitvou nervů," řekl DImitrov, který se dopustil jen 11 nevynucených chyb, zatímco Wawrinka jich spáchal 34.



V druhém semifinále podniku ATP 500 se střetnou Američané John Isner a Taylor Fritz (h2h 2-1). Čtyřiatřicetiletý Isner ve čtvrtfinále zdolal 7-6 3-6 6-2 krajana Tommyho Paula, o dvanáct let mladší Fritz porazil 6-4 6-3 Brita Kylea Edmunda.