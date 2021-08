Nadal po Torontu vynechá i Masters v Cincinnati. V ohrožení je i US Open

Rafael Nadal kvůli zranění levého chodidla vynechá příští týden i turnaj Masters v Cincinnati. Dvacetinásobný grandslamový šampion to oznámil den po odstoupení z probíhajícího turnaje v Torontu. Nyní se podle deníku Marca vrací do Španělska, aby navštívil svého lékaře. Poté se rozhodne, zda se zúčastní US Open.