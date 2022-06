Nadal pojede do Londýna, účast ve Wimbledonu ale stoprocentně jistá zatím není

Nadal odehrál celé French Open pod injekcemi a znovu takovou zkušenost absolvovat nechce. Dva dny po turnaji tak v Barceloně absolvoval pulzní radiofrekvenční terapii, která postižené nervy znecitlivěla.

A vypadá to, že léčba zabírá. "Nic není stoprocentní, ale změny jsou okamžitě patrné. Podstoupil jsem to dvakrát. Občas to ještě cítím, nicméně bolesti se zmenšily a už týden nekulhám," řekl na dnešní tiskové konferenci na Mallorce, kde v tomto týdnu trénuje.

Šestatřicetiletý Španěl, jenž potvrdil, že se brzy stane otcem, což ale podle něj jeho kariéru nijak zásadně neovlivní, plánuje do Londýna vyrazit v pondělí. "Mým záměrem je Wimbledon hrát. Léčba a týden tréninku mi dávají naději, že se to povede a zúčastním se. Zahraju si i exhibici v Hurlinghamu, potrénuju a uvidíme, jestli budu schopný absolvovat Wimbledon."

Ve Wimbledonu může stejně jako loni Novak Djokovič pokračovat v útoku na kalendářní Grand Slam, na nějž v mužské dvouhře dosáhli pouze Don Budge (1938) a Rod Laver (1962 a 1969). "Tři roky jsem Wimbledon nehrál. Nevím, co bude za pár dní, ale naděje tu je. Naposledy kalendářní Grand Slam získal Rod Laver před více než 40 lety. Je těžké pomyslet na to, že by se mi to povedlo v mých 36 letech."

Neslavnější tenisový turnaj ovládl v letech 2008 a 2010, při posledním startu v roce 2019 vypadl v semifinále. Následující ročník se kvůli koronaviru neuskutečnil a loni kvůli náročnosti programu podnik velké čtyřky vynechal.

Po skončení travnaté části sezony by si rodák z Manacoru naordinoval odpočinek a v rámci sezony amerických betonů by se chtěl představit minimálně na kanadském Masters a US Open.