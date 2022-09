Nadal porazil Gasqueta poosmnácté v řadě, v osmifinále US Open je i Alcaraz

US OPEN - Španělé Rafael Nadal a Carlos Alcaraz pokračují na US Open bez výrazného zaváhání. Zatímco vítěz rekordních 22 grandslamových titulů Nadal porazil na cestě do osmifinále Francouze Richarda Gasqueta jasně 6-0 6-1 7-5, jeho o sedmnáct let mladší krajan Alcaraz vyřadil Jensona Brooksbyho třikrát 6-3 a neztratil letos na betonových dvorcích v New Yorku stále ani set.

Rafael Nadal si v červenci cestou do semifinále Wimbledonu natrhl břišní sval a kvůli zranění nenastoupil k boji o finále. Před US Open stihl jediný přípravný turnaj a v Cincinnati vypadl hned po svém úvodním vystoupení s pozdějším šampionem Chorvatem Bornou Čoričem.



Na US Open ale majitel rekordních 22 grandslamových trofejí dál prodlužuje svou letošní neporazitelnost na grandslamových turnajích. Šampion z Melbourne a Paříže v New Yorku přešel už přes tři soupeře a v roce 2022 vyhrál všech 20 zápasů na grandslamech.



Zatímco s s Australanem Hijikatou a Italem Fogninim ztratil úvodní set, do souboje veteránů s Richardem Gasquetem vstoupil dominantně. V úvodní sadě o rok mladšímu soupeři nadělil kanára a po hodině a půl vedl 6-0, 6-1 a 2-0. Pak sice ztratil podání, ale vážnější komplikace nepřipustil a vyhrál 18. vzájemný duel po sobě.



"Tohle byl zatím můj nejlepší zápas na turnaji. Zlepšil jsem řadu věcí a zvedl úroveň hry. Za to jsem hodně rád," uvedl Nadal.







V osmifinále šampion z let 2010, 2013, 2017 a 2019 narazí na domácího <Francese Tiafoea (h2h 2-0). 24letý Tiafoe letý Tiafoe ve třetím kole vyřadil nasazeného Argentince Diega Schwartzmana a třetí rok po sobě na US Open postoupil do osmifinále. Letos vyhrál všech devět setů.



Nezaváhal ani Nadalův 'následovník' Carlos Alcaraz. 19letý Španěl předvedl proti Jensonu Brooksbymu 43 vítězných míčů. Domácí Američan jich trefil pouze deset. Čtvrtý hráč světa ukázal herní pohodu ve třetím setu, kdy sice po dvou ztracených servisech prohrával 0-3, šesti gamy za sebou ale dotáhl utkání do vítězného konce.



"Hrál jsem velmi dobře. Věděl jsem, že to bude těžký zápas, ale s výkony jsem hodně spokojený," řekl Alcaraz, který má šanci stát se po turnaji světovou jedničkou. Na grandslamech skončil zatím nejlépe ve čtvrtfinále - tento rok na Roland Garros a vloni právě na US Open. Příště vyzve Chorvata Marina Čiliče (h2h 2-1).