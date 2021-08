Nadal se po dvou měsících vrátil vítěznou bitvou se Sockem

Rafael Nadal se naposledy představil v semifinále Roland Garros, poté dvacetinásobný grandslamový šampion vynechal Wimbledon i olympijské hry v Tokiu a odpočíval. Do Washingtonu přijel poprvé v kariéře a v úvodním kole měl jako první nasazený hráč volný los.



V prvním zápase po pauze narazil na domácí bývalou světovou osmičku, nicméně aktuálně až 192. hráče světa, Jacka Socka. A zdolal ho až více než tříhodinovém boji 6-2 4-6 7-6.



První set přitom získal bez problémů díky odvrácení všech tří brejkbolů, ale ve druhé sadě uhrál jen sedm fiftýnů na returnu a rozhodnout musel třetí set.



V něm 20násobný grandslamový šampion prohrával 1-3, ale v soutěži se nakonec udržel. Vývoj otočil na 4-3 a i přes nevyužitý brejkbol rozhodl o svém vítězství v tie-breaku, který ovládl 7-1.



O postup do čtvrtfinále si 35letý Španěl zahraje v prvním vzájemném duelu s Lloydem Harrisem z Jihoafrické republiky.







Jannik Sinner na úvod turnaje ATP 500 porazil 6-2 6-4 Fina Emila Ruusuvuoriho a po dvou měsících a šňůře čtyř porážek se dočkal vítězného zápasu.



Šampion z roku 2015 Kei Nišikori porazil 6-2 7-5 nasazeného Kazacha Alexandera Bublika a postoupil do osmifinále. V něm se zkušený Japonec utká s ve formě hrajícím Britem Cameronem Norriem (h2h 1-0).



Brandon Nakashima, který si v předchozích dvou týdnech zahrál finále v Los Cabos a v Atlantě, pokračuje v dobrých výkonech i na podniku ATP 500 ve Washingtonu. Čerstvě dvacetiletý Američan si ve druhém kole poradil i se 27. hráčem světa s Britem Danem Evansem. V prvním setu sice neudržel vedení 5-2, ale od stavu 6-6 ztratil už jen deset míčků a zvítězil 7-6 6-0.



Sedmou porážku z posledních devíti zápasů utrpěl Grigor Dimitrov. Ve Washingtonu čtvrtý nasazený Bulhar podlehl 2-6 6-7 Iljovi Ivaškovi, který naopak už na pátém turnaji v řadě vyřadil minimálně dva soupeře. V osmifinále Bělorus vyzve letos už potřetí domácího McDonalda (h2h 2-0).



Po svém úvodním vystoupení ve Washingtonu končí také domácí Taylor Fritz. 23letý Američan v metropoli Spojených států podlehl 4-6 2-6 krajanu Denisi Kudlovi, s nímž prohrál třetí ze čtyř vzájemných duelů. Kudla v osmifinále vyzve Nakashimu.

• ATP 500 WASHINGTON •

USA, tv. povrch, 2.046.340 dolarů

středeční výsledky (04. 08. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Nadal (1-Šp.) - Sock (USA) 6-2 4-6 7-6(1) Johnson (USA) - De Minaur (3-Austr.) 6-7(5) 6-4 6-2 Ivaška (Běl.) - Dimitrov (4-Bul.) 6-2 7-6(4) Sinner (5-It.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-2 6-4 Nakašima (USA) - Evans (6-Brit.) 7-6(1) 6-0 Opelka (8-USA) - Galán (Kol.) 7-6(1) 6-3 Nišikori (Jap.) - Bublik (9-Kaz.) 6-2 7-5 Kudla (USA) - Fritz (10-USA) 6-4 6-2 McDonald (USA) - Paire (13-Fr.) 6-7(6) 6-4 6-4 Harris (14-JAR) - Sandgren (USA) 6-4 1-0 skreč S. Millman (11-Austr.) - E. Ymer (Švéd.) 6-2 7-6(8)