Nadal se po více než deseti letech představí v hale v Rotterdamu

Majitel 20 grandslamových trofejí Nadal se v nizozemské hale naposledy představil v roce 2009, kdy ve finále nestačil na Andyho Murrayho. O rok dříve při svém debutu skončil ve druhém kole.

Antukový král tak zpestří již tak skvělé obsazení a připojí se k dalším hvězdám jako Daniil Medveděv, Stan Wawrinka či Kei Nišikori, z čehož má radost hlavně turnajový ředitel a bývalý čtvrtý hráč světa Richard Krajicek.

"Každoročně jsme Rafu zvali do Rotterdamu, ale nehodilo se mu to do programu. Začátek letošní sezony je ovšem (kvůli pandemii koronaviru) jinak naplánovaný a tentokrát souhlasil, že bude hrát. Samozřejmě jsme této příležitosti využili. Není tajemstvím, že je Rafa jedním z mých nejoblíbenějších hráčů," řekl s nadšením Krajicek.

V Rotterdamu by mohl svůj comeback po dvou operacích pravého kolene zahájit Roger Federer. Krajicek si však myslí, že jeden z největších rivalů Nadala a další držitel 20 grandslamových vavřínů odehraje svůj první turnaj po dlouhé pauze až o týden později v katarském Dauhá.