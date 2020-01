Nadal se setkal s Annitou. Dívkou, kterou trefil míčkem do hlavy

Rafael Nadal v závěru zápasu druhého kola Australian Open trefil jedním ze svých posledních returnů nic netušící sběračku míčků do hlavy. Španělský tenista okamžitě přispěchal s omluvou a jako bolestné dal dívce pusu na tvář. Po svém postupu jí navíc daroval i svou čelenku.



"Ten míček byl hodně rychlý a mířil jí přímo na hlavu. Měl jsem o ni vážně strach. Jsem hrozně rád, že jsi v pořádku. Jsi statečná," řekl Nadal v pozápasovém rozhovoru na dvorci.



Tím ale celou událost neuzavřel. Dvaatřicetiletý Španěl se během svého dnešního volného dne s dívkou i její rodinou setkal a krátce popovídal. A na památku pořídil i společnou fotku.



"Dnes jsem měl možnost setkat se s ní a její rodinou. Jsem tak rád, že je v pořádku po mém nejděsivějším momentu, který jsem na tenisovém kurtu zažil. Annita je statečné děvče!" napsal na Twitter Nadal ke společné selfie se sběračkou míčků, která nakonec vyvázla z bolestivé situace se zážitkem na celý život.



Další zápas čeká prvního hráče světa a šampiona z roku 2009 v sobotu, kdy se utká s krajanem Pablem Carreñem o postup do osmifinále.

Had the chance to meet her and her family today. So happy she is well after the scariest moment I’ve had on a tennis court. Annita is a brave girl! pic.twitter.com/FDZGermA44