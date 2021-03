Nadal stále není fit, divokou kartu do Dubaje musel odmítnout

Nadal si letos v Austrálii přivodil zranění zad a už přišel o několik turnajů. Kvůli bolavým zádům nepomohl Španělsku v ATP Cupu, i přes bolest se zúčastnil Australian Open, kde vypadl ve čtvrtfinále, poté se měl po 12 letech objevit v hale v Rotterdamu a v příštím týdnu obhajovat titul v Acapulku.

Další plánovanou zastávkou je Masters v Miami, na které je 34letý Španěl stále přihlášen. Vrátit se mohl už v příštím týdnu v Dubaji. Pořadatelé totiž vítězi ročníku 2006 nabídli divokou kartu. Nadal sice o účasti vážně uvažoval, ale nakonec ji musel odmítnout a ke hvězdám Dominicovi Thiemovi či Rogerovi Federerovi, se kterým se momentálně dělí o rekord v počtu grandslamových titulů, se nepřipojí.

"Chtěl bych vedení dubajského turnaje poděkovat za pozvání a nabídku divoké karty. Vážně jsme uvažovali o tom, že bychom do Dubaje jeli, ale myslím si, že stále ještě nejsem připravený hrát soutěžní zápas," napsal Nadal na sociální sítě.

And... special thanks to Tournament Director Salah Talak since I am aware of his efforts to ensure a smooth arrival to play Dubai during this unprecedented Coronavirus pandemic and difficult times for all