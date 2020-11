Od chvíle, kdy se 25. dubna 2005 stal tehdy osmnáctiletý Rafael Nadal členem Top 10, z elitní desítky nevypadl. Aktuálně je mezi desítkou nejlepších už 790 týdnů po sobě.

Nejvíce týdnů v Top 10 bez pauzy: Rafael Nadal 790 Jimmy Connors 789 Roger Federer 734 Ivan Lendl 619 Pete Sampras 565 Novak Djokovič 555 Stefan Edberg 493 Guillermo Vilas 484 Boris Becker 436 Bjorn Borg 421

A to je číslo, kterým překonal dosavadní rekord Američana Jimmyho Connorse. Historicky třetí nejúspěšnější v této statistice je Švýcar Roger Federer, který v Top 100 strávil 734 týdnů v řadě během sezon 2002-2016.



34letého Nadala v nejbližších minimálně 11 letech určitě nikdo v této statistice nepřekoná. Série současné světové jedničky Srba Novaka Djokoviče se totiž zastavila i vinou zranění loktu v roce 2017 na celkově 555 týdnech.



Nejdéle po Nadalovi v současné Top 10 figuruje Rakušan Dominic Thiem, a to od roku 2016. K překonání Španěla by tak musel v desítce vydržet ještě jedenáct let. Jenže v roce 2031 bude slavit 38. narozeniny a to je věk, kdy už má spousta tenistů po kariéře.

Most Consecutive Weeks in Top 10 of FedEx ATP Rankings

1 @RafaelNadal 790 (2005-Present)

2 @JimmyConnors 789 (1973-88)

3 @RogerFederer 734 (2002-16)

4 Ivan Lendl 619 (1980-92)

5 Pete Sampras 565 (1990-2001) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 9, 2020



V počtu celkově strávených týdnů v Top 10 je Nadal třetí. Nejlepší Federer je nyní v desítce 921. týden. Druhý je Connors (816 týdnů), čtvrtý Andre Agassi (747) a pátý Ivan Lendl (671).



Nadal, jenž před měsícem na French Open získal 20. grandslamový titul a vyrovnal rekord Federera, za uplynulých takřka šestnáct let figuroval nejhůře na 10. místě, na kterém v roce 2015 strávil sedm týdnů. Od května 2017 nebyl na horším, než 2. místě.



Právě v Top 2 Nadal strávil nejvíce týdnů ze všech (561). Druhý je Federer (528), třetí Djokovič (439), čtvrtý Connors (385) a pátý Lendl (377).