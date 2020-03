Nadal v Acapulku přidal ke dvěma antukovým titulům i triumf na hardu

ATP ACAPULCO - Rafael Nadal ve finále turnaje ATP 500 v mexickém Acapulku přehrál Američana Taylora Fritze a navázal na své triumfy z let 2005 a 2013, kdy se hrálo ještě na antuce. Celkově si třiatřicetiletý Španěl došel pro svůj 85. titul.

Rafael Nadal se v Acapulku představil poprvé od Australian Open, na kterém před měsícem vypadl ve čtvrtfinále s Dominicem Thiemem. A v pěti zápsech v Mexiku neztratil ani set.



A to i přesto, že čelil celkem 22 brejkbolům a celkem šestkrát přišel o podání. Po krajanu Andújarovi, Srbu Kecmanovičovi, Korejci Soon Woo Kwonovi a Bulharu Dimitrovovi si však bez větších problémů poradil i s Američanem Taylorem Fritzem, kterého v prvním vzájemném duelu přehrál bez ztráty servisu 6-3 6-2.



Nadal v Acapulku triumfoval potřetí v kariéře. První dva triumfy slavil v letech 2005 a 2013, kdy se hrálo ještě na antuce. Vyhrát turnaj ATP 500 v Acapulku na dvou různých površích předtím dokázal jen jeho krajan David Ferrer.



"Jsem maximálně spokojený. Odehrál jsem skvělý turnaj od začátku až do konce," řekl třiatřicetiletý Španěl po zisku celkově 85. titulu. "V Acapulcu jsem získal první velký titul v kariéře a je úžasné, že po patnácti letech jsem tu pořád."



Druhý hráč světa Nadal má jistotu, že už jedenáctou sezonu po sobě zakončí s minimálně jedním titulem.







Dvaadvacetiletý Američan Fritz hrál finále popáté a poprvé na podniku ATP 500. Jediný titul slavil loni na trávě v Eastbourne. Před Acapulkem neuspěl také na hardech v Memphisu 2016 a loni v Atlantě a Los Cabos.



S hráči Top 10 má Fritz bilanci 5-16. Jeho nejcennějším skalpem je výhra nad světovou šestkou, když loni v Basileji porazil Alexandera Zvereva.



Ve čtyřhře vyhráli finálovou bitvu finálovou bitvu dvou nejvýše nasazených párů Lukasz Kubot a Marcelo Melo. Polsko-brazilský tandem v boji o celkově 14. společný titul udolal po odvrácení dvou mečbolů a dvou a půl hodinách boje 7-6 6-7 11-9 kolumbijské duo Juan Sebastian Cabal a Robert Farah.