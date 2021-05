Nadal vyhrál finálovou klasiku s Djokovičem. Slaví 10. titul z Říma a rekordní 36. z Masters!

Rafael Nadal a Novak Djokovič na sebe v Římě narazili už podeváté, žádná jiná dvojice v historii se na jednom turnaji tolikrát nestřetla. Pošesté zvítězil o rok starší Španěl, bilanci ve finálových duelech v italské metropoli upravil na 4-2.



Čtyřiatřicetiletý Nadal do zápasu nevstoupil dobře a v prvním setu prohrával 0-2. Skóre však otočil a ujal se vedení 1-0 na sety. Druhou sadu pro sebe získal Djokovič a v rozhodujícím dějství měl za stavu 2-2 dva brejkboly, ale nevyužil je.

Statistiky zápasu

Djokovič - Nadal 5 esa 3 4 dvojchyby 1 66 %

1. podání 'in' 75 %

65 %

úsp. 1. podání 65 %

47 %

úsp. 2. podání 46 %

28 winnery 37 36 nevyn. chyby 23 15/23 hra na síti 4/9 3/8 brejkboly 3/6 94 celkem bodů 97 čas: 2:49

Nadal následně v povedené pasáži získal 11 z 12 fiftýnů a náskok už nepustil. První mečbol při podání soupeře ještě nevyužil, ale po svém podání už nezaváhal a na druhý pokus zápas ukončil. Na antuce vyhrál už pátý vzájemný zápas po sobě a celkovou bilanci snížil na 28-29.



Djokovič se v závěru soutěže musel vyrovnat s náročným sobotním programem, kdy strávil na kurtu pět hodin. Kvůli pátečnímu dešti s denním zpožděním dohrával čtvrtfinále s Řekem Stefanosem Tsitsipasem a poté ve třech setech porazil domácího Lorenza Sonega. Naopak Nadal si v sobotním semifinále poradil za hodinu a půl s Američanem Reillym Opelkou.



Nadal měl přitom namále už v osmifinále, ve kterém prohrával s Denisem Shapovalovem 3-6 a 0-3 a odvracet musel dva mečboly. Ve čtvrtfinále pak ale dokázal porazit Alexandera Zvereva, s nímž před týdnem prohrál v Madridu, a nakonec nenašel přemožitele.







"Měl jsem tady těžký los a v některých momentech jsem měl štěstí, obzvlášť proti Shapovalovovi. Ale odehrál jsem tu dobrý turnaj a teď je tahle trofej už podesáté v mých rukách. Je to vážně úžasný pocit," radoval se Nadal, který vyhrál turnaj po odvrácení mečbolu posedmé v kariéře.



V celkově 501. zápase na antuce upravil svou bilanci na 453 výher a 48 porážek. Vyšší procentuální úspěšnost žádný jiný tenista v historii nemá.



V Římě Nadal startoval posedmnácté a 12. finále přetavil v 10. titul. Vyhrát jeden turnaj alespoň desetkrát už v minulosti třikrát dokázal - na Roland Garros (13), v Barceloně (12) a v Monte Carlu (11).



Rodák z Mallorky ve svém celkově 125. finále získal 88. titul, z toho 62. z antuky. Turnaj Masters 1000 vyhrál poprvé od srpna 2019 a získat z nich celkově 36. trofej, čímž se vyrovnal až dosud nejúspěšnějšímu Djokovičovi.







33letý Srb nedokázal obhájit loňský triumf. Finále v 'věčném městě' hrál pojedenácté a pošesté v něm prohrál, z toho počtvrté s Nadalem. Letos je na antuce stále bez titulu - minulý týden vynechal Madrid, předtím v Bělehradu prohrál semifinále s Aslanem Karacevem a v Monte Carlu padl osmifinále s Danielem Evansem. Týden před French Open má v plánu ještě druhý turnaj v rodném Bělehradu.



Djokovič v celkově 118. finále marně útočil na 83. titul. Naposledy triumfoval v únoru na Australian Open.



Od roku 2005, kdy v Římě Nadal debutoval, se už 17 let nestalo, aby se do finále v Římě nedostal alespoň jeden z dua Nadal-Djokovič. Pouze dvakrát jeden z nich netriumfoval (Andy Murray 2016 a Alexander Zverev 2017).

Most Titles in Open Era:



109 - Jimmy Connors

103 - Roger Federer

94 - Ivan Lendl

88 - @RafaelNadal

82 - Novak Djokovic



Taste of success #IBI21 pic.twitter.com/8TUZZPPks6 — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021

Most Masters 1000 titles:



36 - Djokovic

36 - Nadal

28 - Federer

17 - Agassi

14 - Murray

11 - Sampras



Tied at the top! #IBI21 pic.twitter.com/izrOP9FeQM — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021

Most titles at single ATP Event:



13 - Nadal, Roland Garros

12 - Nadal, Barcelona

11 - Nadal, Monte Carlo

10 - Nadal, Rome

10 - Federer, Halle

10 - Federer, Basel

9 - Djokovic, Aus Open



Rome becomes the 4th tournament @RafaelNadal has was won 10+ times. pic.twitter.com/BXGj6jvkl8 — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021

Rafael Nadal has won 7 @atptour tournaments saving at least 1 match point#Ibi21 pic.twitter.com/nEDGuKy15R — TennisMyLife (@TennisMyLife68) May 16, 2021