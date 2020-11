Nadal zahájí útok na první triumf na pařížském Masters proti krajanovi Lópezovi

Rafael Nadal bude hrát svůj první turnaj od French Open, kde potřinácté v kariéře vybojoval Pohár mušketýrů a ziskem 20. grandslamové trofeje vyrovnal rekord Rogera Federera, a teprve třetí po srpnovém restartu sezony.

Čtyřiatřicetiletý Španěl, jenž měl v úvodním kole volný los a v hale Bercy plní při absenci světové jedničky Novaka Djokoviče roli nejvýše nasazeného, do turnaje vstoupí soubojem s o pět let starším krajanem Felicianem Lópezem. Ten dnes překvapil vítězstvím 7-6(11) 6-1 nad favorizovaným Filipem Krajinovičem. Proti finalistovi ročníku 2017 sice musel v úvodní sadě likvidovat celkem sedm setbolů, nicméně druhé dějství už bylo kompletně v jeho režii. Po prvním podání vyhrál i s pomocí 21 es všech 34 bodů.

Nadal s Lópezem se potkají po více než pěti letech. Poslední dva duely (Šanghaj Masters 2014 a Cincinnati Masters 2015) sice vyhrál López, ovšem ve vzájemné bilanci vede 9-5 Nadal.

Zatímco na grandslamovém French Open získal Nadal v Paříži už rekordních 13 titulů, v hale zatím ve francouzské metropoli neuspěl. "To k tenisu patří. Někde sbíráte víc úspěchů, jinde zase méně. Budu se dál snažit hrát co nejlépe, stejně jako po celou kariéru, a doufám, že budu mít šanci," řekl. Na tvrdém povrchu v hale získal jediný ze svých 86 titulů, v roce 2005 zvítězil v Madridu. Jeho maximem v pařížské hale Bercy je finále z roku 2007.

Svého soupeře už zná i další z největších favoritů Andrej Rubljov. Vítěz pěti letošních turnajů a šampion posledních halových podniků v Petrohradu a Vídni, který si včerejším triumfem zajistil letenku na Turnaj mistrů do Londýna, se střetne s lucky loserem Radu Albotem.

Serving up a winner @feliciano_lopez saves SEVEN set points in set one and wins 34/34 first-serve points (!) to defeat Filip Krajinovic 7-6(11) 6-1. #RolexParisMasters pic.twitter.com/FrkPOsjNnV