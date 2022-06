Nadal zdolal ve čtyřech setech i Berankise a 307. výhrou na grandslamech překonal Navrátilovou

Rafael Nadal, jenž letos ovládl Australian Open i Roland Garros, vyhrál na grandslamových turnajích už 16. zápas v řadě. V duelu s Ričardasem Berankisem sice musel stejně jako v prvním kole do čtyř setů, nakonec ale jeho vítězné tažení nezastavilo ani přerušení kvůli dešti a zatažení střechy centrkurtu ve čtvrté sadě za stavu 3-0.

Šestatřicetiletý Španěl tak může dál pomýšlet na třetí wimbledonský titul, naposledy na londýnské trávě triumfoval v roce 2010. Jeho dalším soupeřem bude Ital Lorenzo Sonego.

Postoupil i čtvrtý nasazený Stefanos Tsitsipas. Loňský finalista Roland Garros se dostal do třetího kola Wimbledonu podruhé v kariéře a o účast v osmifinále, kterou by si vyrovnal londýnské maximum, se utká s Nickem Kyrgiosem. Tsitsipas v All England Clubu porazil Australana Jordana Thompsona hladce 6-2 6-3 7-5. Kontroverzní Australan přehrál Filipa Krajinoviče 6-2 6-3 6-1.

Čtvrtý nasazený Tsitsipas zvládl za dvě hodiny duel s Thompsonem, jenž na grandslamu ještě nikdy neporazil hráče z první desítky světového žebříčku. Vyhrát alespoň dva zápasy dokázal řecký tenista ve Wimbledonu jen v roce 2018, kdy došel do 4. kola, při dalších třech startech skončil shodně hned po úvodním duelu.

Kyrgios se na rozdíl od prvního zápasu nenechal rozptylovat okolím a 26. nasazeného Srba vyřadil za necelou hodinu a půl. "Bude to velká výzva, zvlášť na trávě. To je jasné. Na tomhle povrchu to je těžký soupeř," konstatoval s vyhlídkou na duel s Australanem Tsitsipas.

Loňské semifinále neobhájí Kanaďan Denis Shapovalov. Šestnáctý hráč světa podlehl Američanovi Brandonu Nakashimovi 2-6 6-4 1-6 6-7 a prohrál sedmý z posledních osmi zápasů.