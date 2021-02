Nadala nepustí bolavá záda na turnaj do Rotterdamu. Odhlásil se i obhájce titulu Monfils

Rafael Nadal se kvůli problémům se zády, s nimiž bojoval v Austrálii, halového podniku ATP 500 v Rotterdamu nezúčastní. Do Nizozemska nedorazí ani dvojnásobný obhájce titulu Gaël Monfils. Nasazenou jedničkou bude finalista letošního Australian Open Daniil Medveděv.

Rafael Nadal se kvůli bolavým zádům odhlásil z turnaje v Rotterdamu, kde se měl příští týden představit poprvé od roku 2009.

Druhý hráč světového žebříčku kvůli zádům už letos vynechal ATP Cup, na následném Australian Open Nadal navzdory problémům postoupil do čtvrtfinále, v němž po pětisetové bitvě vypadl s Řekem Stefanosem Tsitsipasem. Přišel tím o možnost získat rekordní 21. grandslamový titul a odpoutat se od absentujícího Švýcara Rogera Federera.

"V Melbourne jsme našli dočasné řešení, díky kterému jsem mohl v druhém týdnu turnaje hrát bez bolestí. Po návratu do Španělska jsem šel k lékaři, který mi stejně jako můj tým doporučil, abych příští týden nehrál," uvedl v prohlášení čtyřiatřicetiletý Nadal, jehož trápí záda v průběhu celé kariéry.

Na pozici nasazené jedničky Nadala v Rotterdamu nahradí ruský finalista Australian Open Daniil Medveděv, který by se v případě postupu do finále posunul ve světovém žebříčku před Nadala a poprvé by se ocitl na 2. místě.

Na třetí titul v řadě v Rotterdamu nezaútočí Gaël Monfils. Francouzský tenista, který po loňském srpnovém restartu sezony prohrál všech šest zápasů a před pár dny se rozešel s ukrajinskou tenistkou Elinou Svitolinovou, se odhlásil z osobních důvodů.

Dnes se z podniku ATP 500 omluvil také Kanaďan Milos Raonic, jehož trápí zranění kotníku. V předchozích dnech se odhlásili Matteo Berrettini, Denis Shapovalov či Pablo Carreño.