Nadala stále trápí chodidlo. V Torontu se nakonec nepředstaví

Nadala trápí levé chodidlo už od French Open, kde v semifinále nestačil na Novaka Djokoviče. Poté se rozhodl vynechat Wimbledon i olympijské hry v Tokiu a doufal, že na startu sezony amerických betonů už bude fit.

Na kurty se vrátil před týdnem ve Washingtonu a dle svých slov bolest v levém chodidle stále cítí. Potíže ho pronásledovaly už v prvním zápase proti Jackovi Sockovi, kterého zdolal v tie-breaku rozhodující sady. V následujícím duelu byl nad jeho síly Lloyd Harris.

Jeho další zastávkou bylo Masters v Torontu, kde měl obhajovat předloňský triumf z Montréalu. V kanadské metropoli se však nakonec nepředstaví. "Vážně jsem tu chtěl hrát, ale bohužel jsem musel učinit toto rozhodnutí. Všichni víte, že už mě zranění trápí pár měsíců. Samozřejmě z toho nemám radost, protože se mi v Kanadě vždy dařilo," řekl pětinásobný šampion National Bank Open. V hlavní soutěži ho nahradí krajan Feliciano López.

