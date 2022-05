Nadalovi se opět ozvaly bolesti levé nohy, v Římě neudržel vedení proti Shapovalovovi

Rafael Nadal získal nad Denisem Shapovalovem snadno první set, ale pak jej sužovaly chronické problémy s levou nohou a nakonec prohrál 6-1 5-7 2-6.



"Začalo to v půlce druhého setu," přiznal 35letý Španěl, který zahrál jen 13 winnerů a spáchal 34 nevynucených chyb. Minulou sezonu musel kvůli bolestem nohy ukončit už v srpnu a dnes se jednalo o totéž zranění.



"Neudělal jsem si něco nového, je to pořád to samé," řekl vítěz rekordních 21 grandslamů. Za deset dnů začne v Paříži Roland Garros, na němž by se měl antukový král pokusit vylepšit svou rekordní bilanci o 14. titul.



Minulý týden v Madridu Nadal vypadl ve čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem a nyní v Římě skončil dokonce o kolo dříve. Alespoň do čtvrtfinále se z 18 startů nedostal teprve podruhé.



Shapovalov porazil Nadala potřetí v kariéře, podruhé na okruhu ATP a poprvé na antuce. Ve čtvrtfinále na Kanaďana čeká Nor Casper Ruud (h2h 0-1), kterému podlehl před rokem ve finále v Ženevě.







Naopak Novak Djokovič proměnil minimálně ve čtvrtfinále i 16 .start v Římě. V boji o něj dnes přehrál v repríze finále z roku 2008 hladce 6-2 6-2 Švýcara Stana Wawrinku.



O semifinále se pětinásobný srbský šampion střetne poprvé s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem (h2h 0-0).



Řek Stefanos Tsitsipas 4-6 6-0 6-3 Karena Chačanova a připsal si 29. výhru v sezoně, v čemž je na ATP Tour letos nejlepší. Vítěz římského turnaje z roku 2017 a finalista z minulého týdne z Madridu Alexander Zverev z Německa zdolal 6-3 7-6 Australana Alexe De Minaura.

• ATP MASTERS 1000 ŘÍM •

Itálie, antuka, 5.415.410 eur

čtvrteční výsledky (12. 05. 2022) • Dvouhra - osmifinále • Djokovič (1-Srb.) - Wawrinka (Švýc.) 6-2 6-2 Zverev (2-Něm.) - De Minaur (Austr.) 6-3 7-6(5) Shapovalov (13-Kan.) - Nadal (3-Šp.) 1-6 7-5 6-2 Tsitsipas (4-Řec.) - Chačanov (-) 4-6 6-0 6-3 Ruud (5-Nor.) - Brooksby (USA) 6-3 6-4 Auger-Aliassime (8-Kan.) - Giron (USA) 6-3 6-2 Sinner (10-It.) - Krajinovič (Srb.) 6-2 7-6(6) Garín (Chile) - Čilič (Chorv.) 6-3 4-6 6-4