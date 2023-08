Napadalo jí tam absolutně všechno, prohlásila Martincová a žehrala na pomalý povrch

"Odnesu si z turnaje pár vyhraných zápasů a na čem je třeba zapracovat. Pořád jsem ale trochu rozhozená z toho, že mě mrzí, jak je to tu strašně pomalé," řekla Martincová. "Člověk se soustředí na to, aby vymyslel, jak na tomhle hrát a ukončovat to. Je to hrozně těžké, speciálně pro hráčky, které to třeba tak neliftujou. Teď se poletí do Ameriky, kde to sviští jako prase, takže je to o něčem jiném. To jsou hardy, které lítají a ne jako tyhle. Jsem ale ráda, že jsem vyhrála nějaké zápasy a budu se snažit v tom pokračovat." doplnila.

Předloňské finalistce turnaje ve Stromovce nevyšel ani tentokrát začátek. Stejně jako proti Gabriele Knutsonové a Číňance Jüan Jüe prohrála první set. Ztratila všechny čtyři hry na servisu. "Musím říct, že to dnes bylo poprvé, co jsem nebyla nervózní. Ačkoliv to začalo 1:6, nebylo to nervozitou, ale tím, že soupeřka byla absolutně bezchybná. Někdy se to takhle sejde. Jí tam napadalo absolutně všechno a mně bohužel chyběl vždy kousek. Řeknu to na rovinu: Přišlo mi, že měla na důležité stavy dost štěstí," podotkla Martincová.

Po prohraném setu odešla stejně jako v duelu s Jüan Jüe z kurtu a snažila se nabudit jako při předchozích obratech. "Dnes byl ale rozdíl v tom, že jsem necítila, že jsem nervózní. První set jsem prohrála kvůli tomu, že ona hrála velice dobře, ne že jsem se tam hledala. Ale furt jsem to brala, že se mi to tu stalo už dvakrát a že to zase půjdu zkusit od začátku," líčila Martincová.

Tentokrát však 109. hráčka žebříčku obrat nepředvedla a prohrála za hodinu a 11 minut. "Bohužel výsledek je dost brutální. Necítila jsem, že bych byla bez šance, ale soupeřka hrála neskutečně. Včera jsem zmiňovala, že se hrozně sledují čísla, ale můžete vidět, že i hráčky, které momentálně nepatří do první stovky, dokážou předvést absolutně výborný výkon. Mnohdy lepší než hráčka ze stovky. Musím říct, že dnes před ní klobouk dolů," doplnila Martincová.

Osmadvacetiletá Hibinová, která startuje po prohře v kvalifikaci jako "lucky loser", vyřadila po roce v Praze další českou hráčku. Vloni po podobné cestě zdolala Barboru Krejčíkovou. "Myslím, že to je trochu rituál, ve kterém se cítí dobře. Že na turnaji už jednou prohrála, tak to bere jako něco navíc. Je to pro člověka speciální pozice, když už jednou na turnaji prohrál. Může to brát jako něco navíc a spadne to z něj. Minulý rok tady (Hibinová) porazila Báru Krejčíkovou, která byla okolo desítky nebo dvacítky. Je znát, že jí tyhle podmínky extrémně vyhovují," řekla Martincová.

Po turnaji v Praze plánuje Polish Open a poté se vydá do Ameriky, kde zabojuje o postup do hlavní soutěže US Open. "Vypadá to, že zůstanu v kvalifikaci, protože na přihláškách jsem na 106. místě," dodala Martincová.