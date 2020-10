Náročnější sportovní akci Petera nepořádal. Příští rok by se v Ostravě mohlo hrát na jaře, či na podzim

S vypětím všech sil se podařilo v Ostravě uspořádat halový tenisový turnaj žen okruhu WTA. Koronavirová opatření udělala podle promotéra Tomáše Petery z J&T Banka Ostrava Open 2020 nejnáročnější akci, jakou kdy pořádal. Přesto tvrdí, že mělo veškeré snažení smysl jako investice do budoucna, která by se mohla zhmotnit již příští rok - v jednání je jarní či podzimní termín.

Česko získalo turnaj elitní kategorie Premier s dotací 528.500 dolarů narychlo jako náhradu za čínské Zhengzhou. Kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 se hrálo bez diváků a v době zákazu sportování v Česku obdržel turnaj výjimku.

"Bylo to drsný. Nic složitějšího jsem ve sportovním byznysu nedělal," řekl ČTK po skončení turnaje Petera, který byl pár let ředitelem atletického mítinku Zlatá tretra, pořádal v metropoli Final Four basketbalové Euroligy v roce 2006, o dva roky později se podílel na zápasech NHL a devět let byl majitelem fotbalového Baníku Ostrava.

Náklady na organizaci se vyšplhaly k 50 milionům korun. Pořadatelé přitom přišli o příjmy ze vstupného. Přesto měla akce podle Petery smysl. "Vyplatilo se to oddřít v tom smyslu, že jsme získali poměrně vysoké renomé v tenisu i sportovním světě, že to umíme zvládnout," vyzdvihl Petera, s jehož Perinvest Group se na pořádání turnaje podílela agentura PR Stars a marketingově společnost TK Plus.

CHAMPION OF J&T BANKA OSTRAVA OPEN 2020, @SabalenkaA! pic.twitter.com/HtZayhULXm — J&T Banka Ostrava Open 2020 (@JTBankaOpen) October 25, 2020

Náročnost organizace narostla kvůli opatřením proti koronaviru. "Měl jsem pocit, že ze sedmdesáti procent řešíme covid a tenis jen z třiceti," podotkl Petera a dodal: "V každodenním stresu to bylo nepříjemný. Každý se pořád hlídal, jsem pozitivní, nejsem pozitivní, koho jsem potkal, což bylo náročné po psychické stránce."

Z hráček měla pozitivní test před turnajem domácí naděje Markéta Vondroušová a skončila v domácí karanténě. "To bylo jednoduché. Nestihla se s nikým potkat a nic udělat, což bylo důkazem, že tenisová bublina funguje výborně," konstatoval Petera, který se letos v létě stal spolumajitelem basketbalového Nymburka.

Náročnější bylo koordinovat asi dvě stovky lidí podílejících se na organizaci. Hlídat se museli rozhodčí, sběrači či řidiči, kteří vozili hráčky z hotelu do haly. Všichni byli v oddělených skupinách. "Vymyslet logistiku, aby to případně nesundalo půlku týmu a byli jsme schopni turnaj dodělat, bylo stresující. Měli jsme dva tři nakažené, ale včas se je podařilo zachytit, což je dobrý výsledek našeho enormního úsilí."

Všichni chodili na testy po třech až pěti dnech, kvůli čemuž vzrostly náklady odhadem o čtyři miliony korun. "Dlouhodobě není pořádání v těchto podmínkách ekonomicky udržitelné," uvedl Petera. Poukázal třeba na fakt, že musel být zamluven a zaplacen celý hotel, i když už zůstaly v turnaji jen finalistky.

Your J&T Banka Ostrava Open doubles CHAMPIONS! pic.twitter.com/HZjlQHQOVC — J&T Banka Ostrava Open 2020 (@JTBankaOpen) October 25, 2020

Neúčast fanoušků v ochozech měla dvojí efekt. Jedním je zmiňovaný chybějící příjem a druhým zápasy bez atmosféry. "Tenistky by si to zasloužily. Hrály se kvalitní zápasy a bylo smutný, že nikdo jejich výkonům nezatleskal," řekl bývalý kouč vítěze Australian Open Petra Kordy a nyní manažer Karolíny Muchové.

Devětačtyřicetiletý Petera už před turnajem zmiňoval, že by se mohl ženský tenis do Ostravy vrátit a nyní už má na stole konkrétní termíny. "Tři až čtyři a vyjednáváme s jednotlivými držiteli licencí. Preferoval bych zase halu, ale konkrétní být nemůžu. Jasno by mělo být nejpozději na přelomu listopadu a prosince," řekl.

Jediné, co by Petera potřeboval, je odhadnout covidovou situaci v blízké budoucnosti. "Bez diváků už bych to nechtěl opakovat," řekl a doplnil: "Ale nelituju, že jsme do toho šli. Jsem rád, že jsme to dokázali a pokud, doufejme, turnaj znovu získáme, tak víme, do čeho jdeme. Budeme připravení."