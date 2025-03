Nasazená jednička venku. Zverev v boji o trůn selhává, v Indian Wells dohrál hned na úvod

07.03.

Rozhovor s Muchovou před vstupem do Indian Wells

Karolína Muchová vstoupí v pátek večer do turnaje v Indian Wells. Bude to pro ni teprve druhá návštěva na populárním podniku na prahu kalifornské pouště. Česká tenistka se v rozhovoru pro CANAL+ Sport rozpovídala i o tom, jak se aktuálně cítí, jak se sžívá s podmínkami a jaký dojem si odvezla z Dubaje, kde dokráčela až do semifinále. Více informací najdete v článku.