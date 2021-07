Nasazená jednička Zidanšeková v Lausanne prošla do finále. O první titul si zahraje s 20letou Burelovou

Tamara Zidanšeková během letošního antukového jara zazářila. V Bogotě se probojovala do svého druhého kariérního finále, v Madridu sebrala set světové jedničce Ashleigh Bartyové a na French Open se senzačně dostala až do semifinále, přestože nikdy předtím na grandslamech nepřešla přes druhé kolo.

Po vyřazení v prvním kole Wimbledonu (porážka s Karolínou Plíškovou) se znovu vrátila na svůj nejoblíbenější povrch. Zatímco v Hamburku překvapivě skončila již ve čtvrtfinále, v Lausanne vyhrála už čtyři zápasy.

Na švýcarské oranžové drti ovšem měla ve všech utkáních potíže. Proti Marině Mělnikovové (182. v WTA) a rozjeté kvalifikantce Lucie Bronzettiové (241.) musela do rozhodující sady, s Mandy Minellaovou (242.) vracející se po mateřské pauze čtyřikrát v jednom setu ztratila podání a dnes potřebovala přes hodinu a půl proti Maryně Zaněvské (193.), kterou zdolala 7-5 6-3.

The quest for her first WTA title continues



The No.1 seed @tamara_zidansek fights past Zanevska in straight-sets!#LadiesOpenLausanne pic.twitter.com/BMktcWG1wV