Návrat šampionky a hromada českých hvězd. Na Štvanici bude hrát i Krejčíková

DNES, 13:12
Aktuality 10
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Barbora Krejčíková je další potvrzenou účastnicí tenisového Livesport Prague Open. Organizátoři informovali o startu vítězky turnaje z roku 2021 na Instagramu. Akce WTA se uskuteční nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Bouzková Marie
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Barbora Krejčíková ovládla pražský turnaj v roce 2021 (© ČTK / Říhová Michaela)

"Návrat šampionky. Držitelka dvou grandslamových trofejí a vítězka Livesport Prague Open z roku 2021 se znovu představí pražskému publiku," uvedli pořadatelé.

Třicetiletá Krejčíková se zúčastní domácího turnaje po dvou letech. V roce 2024 tu vyhrála čtyřhru po boku Kateřiny Siniakové. Bývalá světová dvojka se připojila k již potvrzené obhájkyni titulu Marii Bouzkové, Tereze Valentové, Sáře Bejlek, Nikole Bartůňkové či Siniakové.

Jednu z divokých karet do hlavní soutěže obdržela šampionka juniorského French Open a nově česká občanka Alisa Okťabreva.

Turnaj WTA se vrátí na Štvanici poprvé od roku 2010, naposledy se zde hrál na antuce, tentokrát se uskuteční na tvrdém povrchu. Ženský turnaj na Spartě se konal od roku 2010, posledních pět let spadá do kategorie WTA 250.

Hlavní soutěž je na programu od pondělí 20. července do neděle 26. července 2026, kvalifikace se uskuteční o víkendu 18. a 19. července. Začátky hracích dnů v kvalifikaci a během prvních pěti dnů hlavní soutěže jsou stanoveny na 11:00 hodin. O semifinálovém a finálovém víkendu 25. a 26. července začne program v 11:30 hodin. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
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Komentáře

10
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Kapitan_Teplak
23.06.2026 15:06
Bouzková, Bejlková, Siniaková a Valentová hrály i loni. A místo Noskové Krejčíková a Bartůňková. Takže lepší české zastoupení než loni. K tomu ještě WC a kvalifikantky, doufejme.
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tenisman1233
23.06.2026 15:11
K tomu 2 mladé Češky dostali WC.
POZN:Bejlek(Ne!!! Bejlková)
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Mony
23.06.2026 14:43
Ta Dominika už musí mítczvtěch koncovek na GS fóbii
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PTP
23.06.2026 14:56
Moc mě to mrzí
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PTP
23.06.2026 15:02
V neděli bude mít 22, škoda, že si nedá hezkej dárek postupem do MD
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misa
23.06.2026 15:14
Zůstane celou kariéru max. ve druhé stovce.
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Frick
23.06.2026 13:28
Je to stejně zajímavej posun, jak se došlo od volnýho vstupu k relativně drahej lístkum, přičemž to funguje a na finále už je jen pár lupenů nahoru za 600. Ve chvíli, kdy se vůbec neví, zda bude hrát nějaká Češka.
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lukassb
23.06.2026 14:06
Mně teda zpětně spíš přijde bizarní, že taková akce byla zadarmo :) Když samozřejmě jako divák jsem si tehdy nestěžoval. :D Každopádně za mě úplně relevantní, že se za takový akce platí, zvlášť když člověk vezme v potaz, jak nákladný je takovou akci vůbec uspořádat.
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lvicek
23.06.2026 14:45
Ale zase byvalo víc diváků i na kvaldu než mnohdy na leckteré petistovce na MD (viz třeba Asie a spol. ;).) jak je to teď s kvaldou - taky se platí?
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falcon_heavy
23.06.2026 14:51
Kvalda je za dvě stovky.
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