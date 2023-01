Navrátilovou čeká další boj s rakovinou. Je to vážné, ale napravitelné, vzkázala fanouškům

Martina Navrátilová už v roce 2010 úspěšně vyléčila rakovinu prsu. Nyní ji čeká boj hned dvojnásobný, neboť má nález na prsu i hrtanu.



"Dvojitý zásah je vážný, ale napravitelný. Doufám v příznivý výsledek. Chvíli to bude smrdět, ale budu bojovat ze všech sil," oznámila odhodlaná majitelka 18 grandslamových titulů ve dvouhře.



Zvětšené lymfatické uzliny na krku si Navrátilová všimla už během listopadového Turnaje mistryň v texaském Fort Worthu. Následná biopsie odhalila rakovinu krku v prvním stadiu. Během testů jí byla objevena také bulka v prsu, která byla později diagnostikována jako nesouvisející rakovina.



"Martině byla diagnostikována rakovina v prvním stádiu. Prognóza je dobrá a Martina tento měsíc zahájí léčbu," uvedla tisková mluvčí devítinásobné wimbledonské vítězky Navrátilové v prohlášení s tím, že se jedná o typ rakoviny, který dobře reaguje na léčbu.



66letá rodačka z Prahy, jež v roce 1979 emigrovala do USA a po dvou letech získala americké občanství, měla v polovině ledna odletět do Melbourne a na Australian Open plnit roli televizní expertky pro Tennis Channel. Svou účast kvůli nemoci zrušila, nicméně plánuje příležitostné vstupy na dálku.



Před třinácti lety Navrátilová rakovinu prsu porazila. "Když mi o ní tehdy lékaři řekli, asi patnáct vteřin jsem plakala. Poté jsem se ale zeptala lékaře: 'Dobře, co budeme dělat a jaký je další krok'," vzpomínala jedna z nejúspěšnějších tenistek všech dob.