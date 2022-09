Navrátilovou těší nástup mladých českých tenistek. Mají nové možnosti a záleží, jak jich využijí, říká

"Na nové české holky jsem hrdá. Měly hodně vzorů, ke kterým mohly vzhlížet a příklady táhnou. I Alcaraz se učil od Nadala," řekla Navrátilová českým novinářům v New Yorku při představení projektu Sense Arena.

V hlavní soutěži US Open debutovaly sedmnáctiletá Linda Nosková, Linda Fruhvirtová nebo ještě o rok mladší Sára Bejlek. "Viděla jsem debla s Noskovou. Je to šikovná holka s atletickou postavou. Já bych v sedmnácti byla vyjukaná. Každá generace je o trošičku lepší než ta předchozí. Mají kouče, informace, výživu a záleží, zda toho využijí," řekla osmnáctinásobná grandslamová vítězka ve dvouhře.

Vedle mladých tenistek ji potěšily výkony zkušených hráček. "Klobouk dolů před Hradeckou, jak to zvládla na konci kariéry, když toho zažila tolik. U Petry je to také fantazie. Hrála skvěle už v Cincinnati a nevyšlo jí až finále. Tady rovněž v prvních kolech uspěla," uvedla Navrátilová.

S Kvitovou si měla v červenci užít oslavy 100 let centrkurtu ve Wimbledonu. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus ale musela ceremoniál vynechat. "Dozvěděla jsem se to ráno. Cítila jsem se v pořádku, jen jsem měla rýmu. Při pandemii jsem chtěla být odpovědná a nechala se otestovat. Zrovna mi dělali make-up, když mi řekli pozitivní výsledek. V jedenáct dopoledne. O dvě hodiny později jsem tam měla být. Tak jsem šla domů a dívala se na televizi," uvedla Navrátilová.

Zmeškaný ceremoniál ji mrzel, nechyběla ani slza. "Tohle se nebude opakovat. Přišel Rod Laver, přiletěl Roger Federer. Byl tam Nadal, jen Serena nepřišla, ačkoliv byla ve městě. Až budou mít příště takovou parádu, tihle lidé se už všichni nesejdou," uvedla pětašedesátiletá legenda. "Měla jsem v lóži sedět s J. K. Rowlingovou, která pak nepřijela, protože tam nechtěla sedět beze mě. Příští rok přiletím, akorát už nebude ta paráda. Na 150. výročí už tam nebudu, musím vymyslet nějaké jiné," uvedla s úsměvem.

Následky Covidu-19 stále cítí. "Ještě nejsem úplně fit. Plíce nejsou stoprocentní. Mám spoustu snů. Jeden, dva, tři. Každý den. Tolik jsem jich nemívala. A také sucho v krku. Čtyři dny jsem ležela a dlouho nabírala energii. Pomohla mi kamarádka, která mi doporučila doktorku z Česka. Dělá akupunkturu a homeopatickou léčbu," řekla Navrátilová.

Nadále pracuje v roli televizní expertky. Když byla její kolegyně a bývalá tenistka Chris Evertová terčem kritiky, že upozornila na chyby ve hře loučící se Sereny Williamsové, zastala se jí.

"To ale dělají příznivci i jiných hvězd. Když jsem komentovala zápas Williamsová - Šarapovová, psali mi na twitter: Nenávidíš Serenu! A další: Nenávidíš Mariu! Jsi proti ní zaujatá! To si nevyberete. Když povíte, že se někdo mohl postavit líp k míči, není to kritika. To se prostě stalo. Když mi nadávají z obou stran, vím, že jsem udělala dobrou práci," uvedla.

Navrátilová se nově stala také poradkyní českého projektu Sense Arena, který má s využitím nejmodernější technologie virtuální reality pomoci hráčům v rozvíjení jejich schopností.

"V první řadě mě zaujalo, že jsou to Češi. Z dřívějška jsem znala jejich hokejovou verzi. Říkala jsem si, že by tenis mohl vypadat ještě lépe. Když jsem ho zkusila, zaznamenala jsem tu reálnost. Člověk si vážně připadá jako na kurtu. Možností využití je spousta," řekla Navrátilová.

Nové prvky v tenise vítá, neboť sama byla průkopnicí ve fyzické přípravě a hledala detaily pro zlepšení výkonu. "Je to nový svět, ale člověk se alespoň hýbe. Nesedí a nemačká tlačítko na palci. Může si zatrénovat, zpotit se," dodala Navrátilová.

Want the opportunity to try out Sense Arena for Tennis before it launches? Tomorrow, come join Sense Arena for Tennis from 8-5 at the Lexington Hotel and get the unique opportunity to try out our revolutionary training tool #USOpen pic.twitter.com/sNxcofhPSN