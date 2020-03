Ne každý zvládá karanténu dobře. Serena je kvůli koronaviru neustále ve střehu a šílí kvůli maličkostem

Williamsová po vyhlášení pandemie sama informovala, že se svou rodinou plánuje minimálně šestitýdenní karanténu, která ale bude pravděpodobně ještě delší, jelikož tenis má až do 7. června pauzu.

Majitelka 23 grandslamových trofejí rozhodně není zvyklá čas trávit bez dalších lidí, což se na ní začíná podepisovat. "Nejdříve jsem si říkala, že mě koronavirus nemůže nijak výrazně ovlivnit. Pak zrušili Indian Wells a já si říkala, že alespoň budu mít volný čas a ten strávím s rodinou a užiju si to."

"Jenže následovala další zrušení turnajů a od té doby každodenně cítím úzkost. Bez lidí jsem už opravdu dlouho, asi dva týdny, jsme zavření doma, a proto šílím z každé maličkosti. Kvůli koronaviru jsem pořád ve střehu. Tou úzkostí myslím to, že stačí, aby kolem mě někdo prošel, zakašlal a já šílím."

"Nevídám se s nikým kromě mé dcery. Alexis Olympia jednou zakašlala, já začala být naštvaná a dost ošklivě jsem se na ni podívala. To mě pak rozesmutnilo. Říkala jsem si, jestli je v pořádku, jestli není nemocná, jak jí můžu pomoct. Jsem neustále ve stresu. Nikdy jsem nepočítala s tím, že to bude během pandemie vždycky v pohodě, ale je to mnohem horší."