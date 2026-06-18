Nečekaný krach Lehečky. V Londýně prohrál bitvu s outsiderem a loňské finále nezopakuje

DNES, 20:24
Aktuality 9
ATP QUEEN'S CLUB - Jiří Lehečka překvapivě končí v londýnském Queen's Clubu už ve druhém kole a loňskou finálovou účast neobhájí. Český favorit vedl o set a brejk, ale dovolil Rinkymu Hijikatovi vrátit se do zápasu a nakonec s australským outsiderem po obrovské bitvě prohrál 6:4, 5:7, 6:7.
Profily hráčů
Hijikata Rinky
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka bojuje o čtvrtfinále v Londýně (© MARIJAN MURAT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)

Hijikata – Lehečka 4:6, 7:5, 7:6

Lehečka nastupoval proti Hijikatovi jako jasný favorit, nicméně Australan už v minulosti ukázal, že na travnatých kurtech umí být nebezpečný. Český tenista svou roli v úvodu zápasu plnil, ale bez komplikací to rozhodně nebylo.

Oba sety zahájil Lehečka brejkem v prvním gamu. Zatímco v úvodním dějství si i přes dvě brejkbolové hrozby náskok pohlídal až do konce, ve druhé sadě se mu nepodařilo brejk potvrdit. Hijikata se pak dostal do zápasu, začal mnohem víc vzdorovat a držel s českým tenistou krok.

Dokonce Lehečkovi sebral v osmé hře podání a měl možnost druhý set doservírovat. To se Australanovi sice nepovedlo, ovšem v posledním gamu sehrál další povedenou pasáž na returnu, českého zástupce nutil k chybám a snadno mu sebral podání.

Také rozhodující dějství mohl Lehečka odstartovat brejkem. V delší výměně však udělal chybu a brejkbol nevyužil. Hijikata poté svou aktivní hrou zlikvidoval další hrozbu a poprvé v zápase začal set vyhraným gamem na servisu.

Lehečka si sice celý set naprosto s přehledem vyhrával svůj servis, ovšem na returnu se k další příležitosti nedostal a jen marně hledal recept. O vítězi duelu, který měl Čech výborně rozehraný, tak musel rozhodnout tie-break.

Jenže hned na začátku zkrácené hry se dominance Lehečky na podání vytratila, když vyhodil snadný forhend, pak si Hijikata vynutil chybu a český hráč se dostal do kritického manka 0:3 se dvěma minibrejky. Lehečka výborně zareagoval a dostal se zpět do hry. Při skóre 2:3 ale podcenil volej a strany se měnily při vedení 4:2 pro Australana.

Rodák z Mladé Boleslavi se ale odmítal vzdát a i díky dělovému forhendu po čáře srovnal na 4:4. Přišla však kritická chyba a ztráta 4:6. Tehdy měl Hijikata dva mečboly po sobě. Lehečka ten úvodní odvrátil esem, poté předvedl odvážnou hru s přechodem na síť a australský soupeř zkazil prohoz. Došlo tak k další změně stran, tentokrát při skóre 6:6.

Lehečka poté musel likvidovat už třetí mečbol a opět si pomohl výborným servisem. Následně se mohl sám dostat k pokusu o ukončení zápasu, ale nedokázal dostat volej přes síť a Hijikata měl čtvrtou příležitost. Ta už byla pro Australana vítězná, zkrácenou hru vyhrál 9:7.

Připravujeme další podrobnosti.

Výsledky turnaje ATP 500 v Queen's Clubu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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easymoneysniper
18.06.2026 20:30
Lehečka tady druhej největší favorit a zase se z toho zese*e S takovou na tu top10 může zapomenout
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hanz
18.06.2026 20:28
Lehunda klasicky mimo v TB... z těch našich nic nebude...
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Dobry-den
18.06.2026 20:26
Jirka už zase exceloval v koncovce. AnI britští komentátoři na streamu občas nechápali Jirkovy údery při náběhu na síť.
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frenkie57
18.06.2026 20:28
Dneska zbrklost maximální, buď ho Japka prohodil, nebo to zkazil, nebo byl nedůrazný.
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frenkie57
18.06.2026 20:25
Takže muži skončili a co ženy, bude to lepší? Zítra?
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tenisman1233
18.06.2026 20:25
Jirka se nakazil od Niki B.,toto už není možný ,aby prohrál v koncovce sady.
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Kuba4Win
18.06.2026 20:23
Lehe hehe
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Mac
18.06.2026 19:48
na ten fotbal se neda koukat, jdu na lehecku, aby me dorazil...
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mamina
18.06.2026 19:53
To jděte raději asi na pivo.
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