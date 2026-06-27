Neděláme to kvůli sobě. Sabalenková vysvětlila, proč tenisté pokračují v bojkotu
Běloruská tenistka ocenila, že pořadatelé grandslamů přistoupili ke zvýšení finančních odměn, podle ní jde ale pouze o první krok. "Je skvělé, že se prize money zvýšily. Je to fantastický začátek, ale když se podíváte na vývoj za posledních deset let, jsou odměny prakticky stejné. Doufám, že si konečně sedneme k jednání a najdeme řešení, které bude vyhovovat všem stranám. Snad už nikdy nebudeme muset řešit podobnou situaci," uvedla.
Sabalenková zároveň odmítla kritiku, že hráči bojují pouze za vlastní finanční zájmy. Zdůraznila, že jejich cílem je pomoci především tenistům a tenistkám z nižších pater žebříčku. "Neděláme to kvůli sobě. Děláme to pro celý okruh a pro hráče, kteří si jen stěží mohou dovolit trenéra. Bojujeme za ně. Omezili jsme pouze své mediální povinnosti a snažíme se najít dohodu, která bude vyhovovat všem," vysvětlila světová jednička.
Na tiskové konferenci se vrátila také ke spolupráci se sportovní psycholožkou, kterou po Roland Garros obnovila. Přiznala, že právě před tak významným turnajem cítila potřebu znovu využít služeb člověka, který ji dobře zná. "Nechtěla jsem začínat od nuly s někým novým. Potřebovala jsem někoho, komu mohu říct všechno, co mám v hlavě, a trochu si ji vyčistit. To je před tak důležitým turnajem zásadní," uvedla.
Sabalenková se ohlédla i za nedávnou porážkou v Berlíně. Přestože ji mrzela, na své hře našla řadu pozitiv. "Ve třetím setu Jessica hrála neuvěřitelný tenis. Snažila jsem se dělat maximum, ale nenašla jsem způsob, jak ji zastavit. Na konci jsem se tomu vlastně jen zasmála. Nechci se tím zápasem zabývat, raději se soustředím na svou hru. Celkově jsem měla z turnaje dobrý pocit," řekla.
Běloruska se znovu zastala i částečného bojkotu médií a zdůraznila, že nejde o protest namířený proti novinářům. "Mám k vám velký respekt a vážím si vaší práce. Bez vás by bylo v době sociálních sítí velmi těžké fungovat. Není to proti vám. Snažíme se jen pomoci ostatním hráčům přežít v tomto sportu," uvedla.
Na závěr se vyjádřila také k návratu Sereny Williamsové na okruh. "Nevím, jak daleko se dostane, ale moc se těším, až ji znovu uvidím hrát. Je úžasné, že se vrací i kvůli svým dětem. Mluvíme přece o Sereně Williamsové. Její návrat přitáhne k tenisu ještě větší pozornost, a to je pro náš sport velmi pozitivní," dodala Sabalenková.
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