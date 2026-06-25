Nespokojenost s výší odměn trvá. Tenisté se budou bouřit i ve Wimbledonu
Tenisté považují rozdělení příjmů na grandslamech za nespravedlivé, na Roland Garros připadlo na prize money jen 14,3 procenta z příjmů antukového turnaje. Wimbledon na to zareagoval zvýšením odměn pro hráče o 20 procent oproti minulému roku na celkem 64,2 milionu liber (asi 1,8 miliardy korun), z nichž vítěz inkasuje 3,6 milionu (101 milionů korun).
Hráči ale poukázali na to, že suma stále nedosahuje požadovaných 16 procent z příjmů. Vyčleněná částka činí podle zástupců tenistů 14,4 procenta z očekávaných příjmů, před deseti lety přitom na odměny v All England Clubu šlo 14,9 procenta.
Kteří hráči konkrétně se ve Wimbledonu do protestu zapojí, zatím není jasné. Na Roland Garros se akce zúčastnila zhruba dvacítka tenistů včetně světových jedniček Aryny Sabalenkové a Jannika Sinnera.
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Radši bych přidal hráčům, na ty vidím, jak makají atd.