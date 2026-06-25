Nespokojenost s výší odměn trvá. Tenisté se budou bouřit i ve Wimbledonu

DNES, 11:15
Aktuality 4
Tenisté a tenistky budou i ve Wimbledonu pokračovat v protestech proti výši odměn a stejně jako při Roland Garros, kde se akce zúčastnila zhruba dvacítka tenistů včetně světových jedniček Aryny Sabalenkové a Jannika Sinnera, omezí na minimum mediální povinnosti. Po zápasech během celého prvního týdne londýnského grandslamu budou někteří z nich k dispozici jen na 15 minut, uvedli zástupci hráčů v prohlášení. V Paříži se protestní akce omezila na den před startem turnaje.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Sinner Jannik
Aryna Sabalenková je nespokojená s výší odměn (@ John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia)

Tenisté považují rozdělení příjmů na grandslamech za nespravedlivé, na Roland Garros připadlo na prize money jen 14,3 procenta z příjmů antukového turnaje. Wimbledon na to zareagoval zvýšením odměn pro hráče o 20 procent oproti minulému roku na celkem 64,2 milionu liber (asi 1,8 miliardy korun), z nichž vítěz inkasuje 3,6 milionu (101 milionů korun).

Hráči ale poukázali na to, že suma stále nedosahuje požadovaných 16 procent z příjmů. Vyčleněná částka činí podle zástupců tenistů 14,4 procenta z očekávaných příjmů, před deseti lety přitom na odměny v All England Clubu šlo 14,9 procenta.

Kteří hráči konkrétně se ve Wimbledonu do protestu zapojí, zatím není jasné. Na Roland Garros se akce zúčastnila zhruba dvacítka tenistů včetně světových jedniček Aryny Sabalenkové a Jannika Sinnera.

Tenisté se rozhodli potrestat French Open

Jakub Hájek, ČTK
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Komentáře

4
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jih
25.06.2026 12:19
Mnozí nadávají na tenisty, že jsou nenažranci...takže je správnější, když těch víc a víc produkovaných příjmů shrábnou organizátoři? Že by pak přibylo víc kurtů se zatahovací střechou a všechno zázemí pro diváky se zlepšovalo atd....hezké by to bylo, ale neshrábnou to spíš nějací neviditelní manažeři, kteří brali pár statisíců, a tak budou brát dva páry statisíců... Jak to asi funguje?
Radši bych přidal hráčům, na ty vidím, jak makají atd.
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pantera1
25.06.2026 11:45
Arynko potřebujeme do výrobny na noční šichtu šikovnou kočku na pečení koláčků. Úplně tě tam vidím v tom bílým mundůru se síťovanou čepičkou s kyselým ksichtem za 30 brutto u pece bez klimy a to je ještě hodně pro takovou holotu nenažranou
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chlebavevaju
25.06.2026 11:28
Nenažranci! Kdyby ty peníze mířily alespoň na charitu, ale oni jsou stejně hamižní jak politici.
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chlebavevaju
25.06.2026 11:28
Nenažranci! Kdyby ty peníze mířily alespoň na charitu, ale oni jsou stejně hamižní jak politici.
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