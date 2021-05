Negativní test Italům nestačí. Andreescuová kvůli covidovým pravidlům nedorazí na turnaj do Říma, bojí se další izolace

Kariéru Biancy Andreescuové brzdí časté zdravotní problémy. Předloni několik měsíců nehrála kvůli zranění ramena, loni kvůli prasklému menisku v pravém kolenu neodehrála ani jeden zápas a když už se letos po 15 měsících na kurty vrátila a dostávala se zpět do formy, na třetím turnaji si poranila kotník a před měsícem v Miami vzdala finále.



Antukovou sezonu měla zahájit v uplynulých dvou týdnech na podniku WTA 1000 v Madridu, po příletu do španělské metropole ale měla pozitivní test na Covid-19 a místo na kurty zamířila do karantény.



20letá Kanaďanka nebojovala s žádnými vážnými příznaky a ve Španělsku se pomalu připravovala na další turnaj WTA 1000 v Římě, který startuje dnes. Sobotní los rozhodl o tom, že jako nasazená šestka má v úvodním kole volno a začne proti vítězce duelu Sevastovová-Teichmannová. Jenže v neděli se ze soutěže odhlásila.



"I když jsem po skončení izolace v Madridu měla negativní test a v posledních dnech jsem byla zpátky v plném tréninku, tak s ohledem na covidová pravidla italské vlády mi hrozila další izolace, pokud bych do Itálie přiletěla. Proto jsem se bohužel musela z Říma odhlásit," oznámila na Instagramu světová šestka Andreescuová.



Podle dostupných zdrojů italských úřadů by Andreescuová musela bez ohledu na výsledek testu pravděpodobně na pět dní do izolace. Nejenže by nemohla trénovat, ale zřejmě by nestihla ani svůj úvodní zápas.



Před Roland Garros, které začne 30. května, má vítězka US Open 2019 naplánované alespoň dva menší turnaje WTA 250. Pokud jí v tom nezabrání opatření italské vlády, bude příští týden nasazenou jedničkou v Parmě, následně by týden před antukovým grandslamem měla hrát ve Štrasburku.



Plíšková má v 1. kole volný los

V Římě se díky odhlášení Andreescuové a následnému přelosování vešla mezi osmičku nejvýše nasazených Karolína Plíšková. Česká šampionka z roku 2019 a loňská finalistka tak má na úvod místo souboje s Venus Williamsovou volný los a místo Kanaďanky čeká na vítězku souboje Sevastovová-Teichmannová



Z italské metropole se nakonec odhlásila i 40letá veteránka Williamsová. Americká šampionka z roku 1999 má problémy s levým kolenem.