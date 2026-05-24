Nejcennější triumf pro Štruplovou! Češka ovládla i finále a v Portoroži slaví titul
Štruplová – Curmiová 6:3, 6:3
Ve skvělé formě se na turnaji v Portoroži prezentovala Štruplová. V semifinále to na vlastní kůži poznala i turecká soupeřka Ipek Özová, která na Češku uhrála jediný game. Ve velké pohodě vstoupila rodačka z Jablonce nad Nisou i do finálového souboje s Curmiovou.
Maltské soupeřce vzala Štruplová hned úvodní servis a ujala se vedení 2:0. Obě tenistky se však v úvodu zápasu na podání velmi trápily. V následujících čtyřech gamech ho neobhájila ani jedna z nich. To se povedlo až za stavu 4:2 české hráčce, která se tak ujala už třígamového vedení. Curmiová následně poprvé v zápase na svém podání uspěla, nic platné jí to ale nebylo. Štruplová následně set s přehledem dopodávala čistou hrou, získala ho 6:3 a za 39 minut šla do vedení 1:0 na sety.
Do druhého dějství vstoupila lépe maltská tenistka. Zpřesnila hru, využila slabšího podání soupeřky a ujala se vedení 3:1. To však také bylo její jediné pozitivum. Ve zbytku zápasu se už do hlavní role pasovala výhradně Štruplová. Velmi rychle získala dvě hry za sebou a vyrovnala na 3:3.
O osudu utkání rozhodly následující dva dlouhé gamy, ve kterých byla jistější hráčkou Češka a vypracovala si rozhodující náskok 5:3. Nervy neztratila ani při devátém gamu, utkání bez problémů dopodávala, proměnila druhý mečbol a mohla se radovat ze svého nejcennějšího triumfu kariéry.
Štruplová si tak připsala sedmý titul na okruhu ITF, v žebříčku se posune na zhruba 270. příčku. Jejím maximem zůstává 250. pozice ze srpna roku 2024.
Výsledky dvouhry na turnaji ITF W50 v Portoroži
Za titul získá 50 bodů a v žebříčku se posune do třetí stovky s tím že pokud vydrží zdravá tak si ještě může vybojovat účast v letošní kvalifikaci USO ...