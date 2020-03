Nejsi top hráč ani předchozí šampion! Millmanovi byl zrušen trénink v Indian Wells

"Měl jsem si včera zatrénovat s vysoko nasazeným hráčem. On však trénink zrušil, nejspíše proto, že se turnaj konat nebude. I tak bych ale trénink využil. Organizátoři mi však řekli, že se můj trénink ruší, protože nejsem top hráč ani jeden z předchozích šampionů," uvedl na sociálních sítích Millman. "I když se nebude turnaj hrát, tak je zaujatost pořadatelů pořád viditelná," dodal 30letý Australan.

Even when there’s no more tournament the bias is strong... classy

Stejnou zkušenost má také Vania Kingová, a to dokonce z domácího grandslamu. Američanka vyhrála čtyřhru na US Open 2010 a o rok později jí byl zrušen trénink. Bývalá deblová světová trojka rovněž dostala informaci, že není předchozí vítězkou turnaje ani jednou z nejlepších hráček, čtyřhra se prý nepočítá.

Plánování tréninků zřejmě není jednoduché ani ve Wimbledonu. Ellen Perézová se na sociálních sítích rovněž podělila o svou zkušenost. "Miluju, když se mě ve Wimbledonu zeptají: 'Jste hráčka, nebo kvalifikantka?' Omlouvám se, nevěděla jsem, že kvalifikanti nejsou hráči," poslala ironickou odpověď Millmanovi a Kingové.

I love wimbledon when they say “are you a player or a qualifier”. Oh I’m sorry I didn’t realize qualifiers aren’t players ‍♀️