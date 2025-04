Největší favorit by mohl mít potíže s Filsem, Tsitsipas jde na přemožitele Lehečky

Páteční program na Masters v Monte Carlu nabídne všechny čtvrtfinálové duely. Největší favorit turnaje Carlos Alcaraz (21) nastoupí proti Arthurovi Filsovi (20), který má velmi dobrou formu a solidní úspěšnost proti členům TOP 10 žebříčku. Loňský šampion Stefanos Tsitsipas (26) změří síly s Lorenzem Musettim (23), přemožitelem Jiřího Lehečky. O semifinále se poperou také Alejandro Davidovich s Alexeiem Popyrinem a Grigor Dimitrov s Alexem de Minaurem.

Alejandro Davidovich opět potvrdil problém s dotahováním zápasů do vítězného konce, který ho trápí celou kariéru. V osmifinále na probíhajícím Masters v Monte Carlu ale nakonec uspěl, když po téměř tříhodinové bitvě udolal 6:3, 6:7, 6:4 světovou šestku a úřadujícího šampiona kalifornského Masters Jacka Drapera.

Pětadvacetiletý Španěl má v letošní sezoně velmi solidní výsledky i formu a v Monte Carlu se mu obvykle daří. Dokonce má v posledních letech nejvíce čtvrtfinálových účastí v tomto dějišti spolu se Stefanosem Tsitsipasem a Jannikem Sinnerem.

Do čtvrtfinále v Monte Carlu se poprvé podíval hned při debutu v roce 2021, ale musel v něm po prohrané úvodní sadě skrečovat. O rok později v této fázi zdolal ve třech setech Taylora Fritze a padl až ve finále s Tsitsipasem.

Vizitka Alejandra Davidoviche. (@ Livesport / Enetpulse)

Davidovich – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulco, Delray Beach (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 30: 5:4 (kariérní 28:66)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Davidovich – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (11) Shelton (6:7, 6:2, 6:1), Etcheverry (7:6, 6:3), (5) Draper (6:3, 6:7, 6:4)

Alexei Popyrin už nějaký pořádný výsledek po katastrofálních úvodních měsících letošní sezony nutně potřeboval. Pětadvacetiletý Australan měl v každém zápase potíže. Nejprve musel dohánět manko setu proti Ugovi Humbertovi i Francesovi Tiafoeovi a následně v osmifinále zlikvidoval mečboly proti loňskému finalistovi Casperovi Ruudovi.

Postup do čtvrtfinále v Monte Carlu se rozhodně nečekal. Do Monaka totiž dorazil s otřesnou letošní bilancí 2:7 a loni se mu během evropského antukového jara vůbec nedařilo, když vyhrál jen dva ze sedmi duelů.

Po cestě mezi nejlepší osmičku porazil tři žebříčkově výše postavené protivníky, což připomíná jeho fenomenální jízdu na loňském Masters v Montrealu, kde uspěl dokonce šestkrát a získal svůj nejcennější titul. Od té doby na další čtvrtfinálovou účast na hlavní tour čekal.

Vizitka Alexeie Popyrina. (@ Livesport / Enetpulse)

Popyrin – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (čtvrtfinále)

Bilance: 5:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 50: 3:4 (kariérní 41:68)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Popyrin – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Humbert (3:6, 7:6, 6:4), (14) Tiafoe (3:6, 6:3, 6:3), (4) Ruud (6:4, 3:6, 7:5)

Vzájemná bilance: 0:0. Davidovich je zaslouženě favoritem na postup, jelikož má letos lepší formu i výsledky a je celkově úspěšnější v Monte Carlu i na antuce. Popyrin se však v tomto týdnu rozjel a Španěl by ho rozhodně neměl podcenit.

Arthur Fils se na Masters v Monte Carlu každým zápasem zlepšuje. V úvodním kole ztratil set s Tallonem Griekspoorem, ovšem pak dominoval proti Flaviovi Cobollimu (6:2, 6:4) a ještě o jeden game méně povolil v osmifinále bývalému šampionovi a členovi TOP 10 Andrejovi Rubljovovi.

V této sezoně je určitě jedním z jeho hlavních cílů zlepšit se na těch největších akcích. A to se 20letému Francouzi daří, jelikož i na třetím letošním podniku Masters postoupil do čtvrtfinále. To se mu povedlo jako nejmladšímu v historii.

Už nějakou dobu se pohyboval okolo hranice TOP 20 pořadí a zlepšení na těch nejprestižnějších turnajích by mu mělo otevřít cestu k dalšímu vzestupu. V live žebříčku mu momentálně patří 13. příčka a nyní se pokusí poprvé projít do semifinále na akcích Masters.

Vizitka Arthura Filse. (@ Livesport / Enetpulse)

Fils – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Indian Wells, Hongkong (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 14:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 7:8)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:2 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Fils – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Griekspoor (6:7, 6:4, 6:2), Cobolli (6:2, 6:4), (7) Rubljov (6:2, 6:3)

Carlos Alcaraz zahájil své působení na Masters v Monte Carlu prohraným setem, ale od té doby dominuje. Po vítězství 3:6, 6:0, 6:1 nad Franciscem Cerúndolem si navzdory mizernému výkonu v úvodní sadě poradil snadno 6:3, 6:1 s Danielem Altmaierem a postoupil do čtvrtfinále. Ačkoli nebyl v ani jednom zápase stoprocentně přesvědčivý, vždy dominoval. To jen potvrzuje slova mnohých expertů, že je momentálně nejlepším hráčem na antuce.

Právě na nejpomalejším povrchu by si měl spravit chuť po nepříliš povedených úvodních měsících sezony na betonech. V Monte Carlu startuje teprve podruhé (2022) a teď mu chybí ke zkompletování čtvrtfinále na všech Masters už jen Řím.

Jednadvacetiletý Španěl má vynikající bilanci ve finálových duelech a velmi úspěšný je i v semifinále. Nicméně právě ve čtvrtfinále je obvykle nejvíce zranitelný, což potvrzuje i na jeho poměry ne zrovna lichotivá bilance 9:6 ve čtvrtfinálových utkáních na Masters. Nedávno v Indian Wells porazil v této fázi Cerúndola a přerušil sérii tří čtvrtfinálových porážek na tisícovkách.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (triumf)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:2 (kariérní 67:33)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 9:6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, F. Cerúndolo (3:6, 6:0, 6:1), Altmaier (6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: 0:0. Fils by nemusel být proti Alcarazovi bez šance, protože sebevědomí mu nechybí, prezentuje se velmi solidní formou a se zástupci TOP 10 má kariérní bilanci 7:8. Pokud ale favorizovaný Alcaraz nebude mít slabší pasáže jako v předchozích zápasech, tak to bude mít Francouz v těchto podmínkách ohromně těžké.

Grigor Dimitrov měl v úvodních týdnech sezony velké potíže s fyzickou kondicí a musel celkem třikrát skrečovat. V poslední době je na tom ale podstatně lépe, a dokonce zvládá i náročné třísetové bitvy. Po cestě do osmifinále v Indian Wells zvládl jednu a během tažení do semifinále v Miami rovnou dvě.

Hlavně díky březnovým výsledkům uhájil svou pozici v nejlepší dvacítce světového hodnocení. Zlepšenou kondici potvrzuje 33letý Bulhar i na antuce v Monte Carlu, kde přehrál bez větších problémů Nicoláse Jarryho a během dvou dnů přetlačil ve třech setech Valentina Vacherota a Alejandra Tabila.

Ze všech čtvrtfinalistů má s Masters v Monte Carlu nejvíce zkušeností. V tomto dějišti debutoval už v roce 2012 a konkrétně ve čtvrtfinálové fázi disponuje poloviční úspěšností 2:2. Ze všech podniků série Masters má nejvíc čtvrtfinálových účastí právě v Monaku.

Vizitka Grigora Dimitrova. (@ Livesport / Enetpulse)

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 12:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 43:91)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 12:9)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Dimitrov – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 26:11

Nejlepší výsledek: semifinále (2018, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Jarry (6:3, 6:4), Vacherot (4:6, 6:3, 6:1), Tabilo (6:3, 3:6, 6:2)

Alex de Minaur dokonale využil únavu Daniila Medveděva, který musel v obou předchozích zápasech absolvovat vyčerpávající třísetovou bitvu. Bývalému lídrovi žebříčku sedmkrát sebral servis a dokráčel si pro snadné vítězství 6:2, 6:2. I tak se pro něj jedná o cenný skalp, protože do Monte Carla dorazil s bilancí 3:13 s hráči TOP 20 na antuce a naposledy takovou výhru slavil loni na French Open právě proti zdravotně indisponovanému Medveděvovi.

Šestadvacetiletý Australan navíc zakončil oba předchozí letošní podniky série Masters v osmifinále. Postup do čtvrtfinále v Monte Carlu je tak pro něj velmi důležitým výsledkem. A to i s ohledem na to, že coby člen TOP 10 žebříčku by měl postupovat do závěrečných kol na těch největších turnajích pravidelně.

Na nejprestižnějších akcích má stále co dokazovat. Konkrétně na podnicích Masters zatím překročil čtvrtfinále pouze jednou, konkrétně předloni v Torontu. Od té doby hrál čtvrtfinálový duel na této úrovni třikrát a pokaždé prohrál, což zahrnuje loňský nezdar tady v Monte Carlu proti Novakovi Djokovičovi.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 19:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:3 (kariérní 40:69)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

De Minaur – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Macháč (3:6, 6:0, 6:3), (9) Medveděv (6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: De Minaur vede 3:2. Dimitrov byl vždy obrovským talentem, ale na těch největších turnajích svůj potenciál nikdy kompletně nenaplnil. Teď ovšem potkává soupeře, který je na této úrovni méně úspěšný než on. De Minaur stejně jako ve čtvrtek nastoupí proti protivníkovi, který má za sebou dvě třísetové bitvy, v čemž může mít opět velkou výhodu. Australan je kurzovým favoritem, ale postup Dimitrova by nebyl překvapením.

Lorenzo Musetti sice není na Masters v Monte Carlu tak úspěšný jako Tsitsipas, nicméně i 23letý Ital je v tomto dějišti velkou hrozbou a obvykle tady dokáže předvádět svůj nejlepší tenis. V letošním ročníku se postupně zlepšuje. Po obratech proti Yunchaokete Buovi a Jiřímu Lehečkovi nedal šanci rozjetému krajanovi Matteovi Berrettinimu.

Není tajemstvím, že má velký talent i potenciál. A proto se dá říct, že na těch největších turnajích si zatím vede podprůměrně. Například na Masters hrál čtvrtfinále zatím jen dvakrát a pokaždé prohrál. Jeden z těchto nezdarů utrpěl proti Jannikovi Sinnerovi předloni tady v Monte Carlu.

Navíc má na Masters vysoce negativní bilanci 3:10 se zástupci TOP 10 žebříčku, ještě k tomu s nimi prohrál posledních osm takových soubojů. Na této úrovni naposledy slavil takto cenné vítězství předloni právě v Monte Carlu proti Novakovi Djokovičovi.

Vizitka Lorenza Musettiho. (@ Livesport / Enetpulse)

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires, Hongkong (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (čtvrtfinále)

Bilance: 10:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 8:25)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Musetti – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Yunchaokete Bu (4:6, 7:5, 6:3), Lehečka (1:6, 7:5, 6:2), Berrettini (6:3, 6:3)

Stefanos Tsitsipas se v úvodu sezony trápil a nic na tom nemění ani únorový triumf v Dubaji. Zatímco na ostatních letošních turnajích prohrával s outsidery, v Monte Carlu je dle očekávání úplně jiným hráčem. V úvodním zápase sice ztratil první set, ovšem od té doby v oblíbeném dějišti dominuje. S Jordanem Thompsonem si nakonec poradil 4:6, 6:4, 6:2 a následně deklasoval 6:1, 6:1 Nuna Borgese.

Šestadvacetiletý Řek si v tomto dějišti v posledních letech extrémně věří a už pátým rokem po sobě tady postoupil do čtvrtfinále. Na antukovém Masters v Monaku dokonce už třikrát triumfoval, pro titul si v posledních čtyřech ročnících nedošel pouze předloni, kdy ve čtvrtfinále podlehl Taylorovi Fritzovi.

Ve čtvrtfinálových duelech na Masters má úspěšnost 15:8 a nikdy neprohrál tři v řadě. Poprvé se mu to může stát v pátek, jelikož v posledních dvou takových zápasech nestačil na Nicoláse Jarryho v Římě ani Alexandera Zvereva v Paříži. Na postup do semifinále tisícovek čeká přesně rok.

Vizitka Stefanose Tsitsipase. (@ Livesport / Enetpulse)

Tsitsipas – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 13:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 2:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:1 (kariérní 78:77)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 15:8)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Tsitsipas – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 22:3

Nejlepší výsledek: triumf (2021-22, 2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 3:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Thompson (4:6, 6:4, 6:2), Borges (6:1, 6:1)

Vzájemná bilance: Tsitsipas dominuje 5:0, na antuce vede 4:0. Musetti určitě není snadným soupeřem, což ukázal v osmifinále proti Matteovi Berrettinimu. Tsitsipasovi ale zřejmě hra italského talentu náramně sedí a teď se s ním utká na jednom ze svých nejúspěšnějších turnajů. Řecký tenista je tak zaslouženě favoritem.

