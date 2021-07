Nejvýše nasazený Ruud je v Bastadu ve finále, v něm ho čeká debutant Coría

Casper Ruud měl svůj debut v Bastadu hodně usnadněný. V prvním kole měl coby nasazená jednička volný los, ve druhém smetl talentovaného teenagera Holgera Runeho, ve čtvrtfinále měl po odstoupení Henriho Laaksonena volno a už na pátém antukovém turnaji ATP v řadě postoupil do semifinále.

V něm nedal šanci Robertovi Carballésovi, aktuálně 97. hráče světa přehrál hladce 6-1 6-4. Ve druhé sadě sice dvakrát přišel o náskok brejku, ovšem od stavu 4-4 získal všech osm fiftýnů a po necelé hodině a půl slavil postup.

Top performance from the top seed! @CasperRuud98 through to his first final in Bastad with a 6-1 6-4 win over Carballes Baena at the #NordeaOpen pic.twitter.com/kytkVnQdbW