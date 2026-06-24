Nejzásadnější wimbledonské rekordy. Nejvíce titulů, nejdelší zápas i nejrychlejší servis
Nejvyšší návštěvnost
Rekordní návštěvnost během jednoho ročníku zaznamenal Wimbledon v roce 2025. Branami All England Clubu tehdy prošlo celkem 548 770 diváků. Turnaj tak překonal dosavadní rekordy z let 2022 (515 164 návštěvníků) a 2023 (532 651 návštěvníků).
Nejdelší vítězné série
Mezi muži drží rekordy společně Roger Federer a Björn Borg. Oba vyhráli na Wimbledonu 41 zápasů v řadě a díky tomu získali pět titulů po sobě.
Federer svou sérii odstartoval triumfem ve finále roku 2003 proti Marku Philippoussisovi, když získal svůj první grandslamový titul. Borg zase zahájil cestu za pěti wimbledonskými trofejemi v roce 1976 vítězstvím nad Ilie Năstasem.
V ženské dvouhře je rekordmankou Martina Navrátilová. Mezi lety 1982 a 1988 vyhrála neuvěřitelných 47 zápasů v řadě a během této série získala šest titulů za sebou. Její vítěznou šňůru ukončila až finálová porážka v roce 1988.
Nejvíce es v jednom zápase
Američan John Isner drží rekord v počtu es nastřílených v jediném utkání na Wimbledonu. V legendárním zápase prvního kola proti Nicolasi Mahutovi v roce 2010 zahrál celkem 113 es.
Nejvíce dvojchyb v řadě
Na opačném konci statistik se nachází Maria de Amorinová. V zápase druhého kola Wimbledonu 1957 proti Berně Thungové zahrála neuvěřitelných 17 dvojchyb za sebou. Přesto dokázala získat jeden set, nakonec však utkání prohrála.
Nejvíce získaných titulů
Rekordmanem mužské dvouhry je Roger Federer, který Wimbledon ovládl osmkrát. Mezi ženami drží prvenství Martina Navrátilová s devíti tituly, které získala mezi lety 1978 a 1990.
Pokud se započítají všechny disciplíny – dvouhra, čtyřhra i smíšená čtyřhra – dělí se o rekord Martina Navrátilová a Billie Jean Kingová. Obě legendy vybojovaly na wimbledonské trávě celkem 20 titulů.
Nejdelší zápas historie
Nejdelší tenisový zápas všech dob se odehrál v prvním kole Wimbledonu 2010 mezi Johnem Isnerem a Nicolasem Mahutem. Po třídenním maratonu zvítězil Isner 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3), 70:68. Utkání trvalo dohromady 11 hodin a 5 minut a navždy se zapsalo do tenisové historie.
Nejrychlejší servis
Rekord nejrychlejšího servisu v mužské dvouhře drží Francouz Giovanni Mpetshi Perricard. Během utkání prvního kola proti Tayloru Fritzovi vyslal podání o rychlosti 246 km/h (153 mph).
Mezi ženami kraluje Venus Williamsová. Američanka na Wimbledonu 2008 zaznamenala servis o rychlosti 208 km/h (129 mph) a celý turnaj následně ovládla.
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