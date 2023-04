Nejzkušenější Vondroušové v Turecku vyhovuje komorní prostředí

"Poslouchá se to hezky. Doufám, že to budu mít šanci tady předvést a bude se nám dařit," uvedla Vondroušová, která má v reprezentaci bilanci deseti výher a jedné porážky. "To je krásné," doplnila.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 zvítězila naposledy v Poháru Billie Jean Kingové vloni během finálového turnaje, kdy v Glasgow porazila Američanku Danielle Collinsovou. Předtím se jí dařilo také v kvalifikaci, kde proti Britkám stála za všemi třemi body. V Turecku jsou s ní také Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková a Sára Bejlek.

"Nejsem úplně typ, který by rád trénoval. Raději hraju o body. Jsou tu kvalitní holky a na tréninku si dobře zahrajeme, už ale se nemůžu dočkat pátku. Bude to těžký zápas, máme však skvělý tým," uvedla Vondroušová, jíž patří v žebříčku WTA vinou loňského zranění až 82. místo.

Po turnajích na betonu si zvykla v Beleku na antukový povrch. Stříbrná olympijská medailistka z Tokia má zatím v sezoně bilanci třinácti výher a šesti porážek. "Antuka je tu rychlejší a míče hodně létají. Není to tedy tak velký skok, jak se může zdát. Výměny sice budou delší a jsou tu občas špatné odskoky, na to si ale člověk musí zvyknout. Nedělá mi to problém," líčila Vondroušová.

Spokojená je i s komorním prostředím, v němž se bude kvalifikace hrát. Mezinárodní tenisová federace přesunula utkání do Turecka kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu. Zápasy se odehrají 14. a 15. dubna.

"Je to trochu nezvyklé, ale všechny jsme hrály menší turnaje, takže to známe. Prostředí je fajn a počasí je už také v pohodě," řekla Vondroušová a ocenila i blízkost ubytování a dalšího zázemí. "Je to super, že si člověk může jít lehnout a odpočinout na pokoj. Nemusí čekat na auto a jezdit kdovíjaké dálky," dodala česká tenistka.