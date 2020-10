Němci Krawietz s Miesem na Roland Garros obhájili loňský triumf ve čtyřhře

Kevin Krawietz a Andreas Mies na loňském Roland Garros absolvovali teprve druhý společný grandslam a z pozice outsiderů, kteří v předchozích měsících startovali většinou na challengerech, senzačně dokázali získat premiérový grandslamový titul.



V letošní sezoně ovlivněné pandemií koronaviru sice jen dvakrát vyhráli dva zápasy po sobě, ale po návratu na pařížskou antuku jejich vítězná aura znovu ožila. Byť se hrálo v netradičním podzimním termínu v odlišných podmínkách, dokázali loňský triumf obhájit.



28letý Krawietz, jenž během přerušené sezony prodával v supermarketu, a 30letý Mies hned v prvním kole oplatili kazašské dvojici Bublik/Kukuškin porážku z Australian Open a nakonec v šesti zápasech ztratili jediný set v osmifinále s domácím duem Bonzi/Hoang.



Pak už zvládli souboje nasazených párů ve dvou setech, když si poradili s Jamiem Murraym a Nealem Skupským i finalisty letošního US Open. V semifinále vyřadili duo Wesley Koolhof a Nikola Mektič a v sobotním finále zastavili šampiony z New Yorku Bruna Soarese s Matem Pavičem.



Krawietz s Miesem ve svém druhém grandslamovém finále porazili brazilsko-chorvatskou dvojici i díky odvrácení všech pěti brejkbolů 6-3 7-5. Svou zápasovou bilanci na Roland Garros tak vylepšili na 12-0 a získali druhý grandslamový titul.



"Gratuluju našim soupeřům protože na jednom grandslamu vyhráli a na druhém udělali finále. A to není vůbec špatné," řekl Krawietz. "My tady během dvou let vyhráli všech dvanáct zápasů, což je úžasné. Je to obrovský úspěch. Děkuju všem, kdo nás podporují a všem, kteří se postarali o uspořádání turnaje v těchto těžkých chvílích."



"Tohle místo je pro nás magické. Nemohu tomu uvěřit. Loni se nás každý ptal, jestli si uvědomujeme, čeho jsme dosáhli. A my se letos vrátili a dokázali titul obhájit. Je to neuvěřitelné," dodal Mies.



Krawietz s Miesem jsou teprve čtvrtým párem, který na Roland Garros obhájil titul. V minulosti se to povedlo ještě dvojicím Jevgenij Kafelnikov a Daniel Vacek (1996-1997), Max Mirnyj a Jonas Bjöjrkman (2005-2006) a Max Mirnyj a Daniel Nestor (2011-2012).



"Být součástí historie turnaje je takový bonus. Samozřejmě se to hezky poslouchá, že jsem se zapsali do historie... Jsme na sebe pyšní. Je bláznivé, že jsme na Roland Garros neporažení," řekl Krawietz.



Pavič se Soaresem v semifinále vyřadili nasazené jedničky Juana Sebastiana Cabala s Robertem Farahem z Kolumbie, ale druhý grandslam po sobě vyhrát nedokázali.



"Soupeři dnes byli lepší a nám nezbývá, než pogratulovat k výkonu a titulu. Nám se dnes zápas úplně nepovedl, ale vůbec to nesnižuje jejich výkon," řekl Soares.