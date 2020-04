Němka Mariaová čeká druhé dítě. K tenisu se chce vrátit

"Bude mít bratříčka nebo sestřičku. Jsme nadšení. Bude to jen pauza, vrátím se na okruh. Pořád trénuji, aby se vrátila ještě lepší," uvedla Mariaová na webu WTA.

V zápase se představila naposledy začátkem března v Monterrey, pak byla tenisová sezona přerušena kvůli šíření koronaviru.

Mariaová dosáhla největších úspěchů už jako matka. Po narození Charlotte v prosinci 2013 se již v dubnu následujícího roku objevila na turnajích. Předloni pak na Mallorce vybojovala svůj jediný singlový titul a na následném Wimbledonu si proti Elině Svitolinové připsala premiérový skalp hráčky Top 5.

Ve čtyřhře Mariaová triumfovala na WTA Tour čtyřikrát. Ve světovém žebříčku dvouhry byla nejlépe na 46. místě.

Uvidíme, zda se teď pro mateřskou pauzu nerozhodne více tenistek, když jsou tenisové turnaje na minimálně čtyři měsíce přerušeny a přestávka může trvat i déle.

.@Maria_Tatjana gives us a glimpse into a day on her #HomeCourt, with a little surprise at the end! ❤️ pic.twitter.com/3ijrPgxkJ2