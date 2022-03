Neočkovaný Djokovič povolení pro vstup do země od Američanů nedostal. Z Indian Wells i Miami se odhlásil

Novak Djokovič je odpůrcem vakcinace proti Covidu-19 a protože řada států si vstup do země podmiňuje právě očkováním proti této nemoci, srbský tenista přichází o starty na řadě turnajů.



V lednu byl po vleklé kauze kolem udělení víz dokonce vyhoštěn z Austrálie a přišel o Australian Open. A dnes se definitivně rozhodlo, že nesmí ani do Spojených států amerických a nebude hrát na prvním letošním turnaji Masters 1000 v Indian Wells.



34letý rodák z Bělehradu do poslední chvíle čekal, zda od CDC (Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí) dostane povolení ke vstupu do země a včera byl dokonce nalosován do pavouka hlavní soutěže. Dnes ale padlo konečné rozhodnutí, že výjimka mu udělena nebude, a z prestižního BNP Paribas Open i následné akce stejné kategorii v Miami na Floridě se odhlásil.



"Automaticky jsem byl zařazen do losu BNP Paribas Open a Miami Open, i když jsem věděl, že je nepravděpodobné, že budu moci cestovat. CDC (Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí) potvrdilo, že pravidla pro vstup do země se nezmění, takže v USA nebudu moci hrát," napsal Djokovič na Twitter. "Všem, kteří na těchto významných turnajích hrát budou, přeji hodně štěstí," dodal.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments